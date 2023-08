En el sector de Galerías, dos hombres fueron hurtados y drogados por tres mujeres, quienes les robaron una suma de 18 millones de pesos después de ofrecerles unas bebidas.



"Nos encontrábamos con mi hermano en el sector de Galerías departiendo socialmente cuando se nos acercaron tres mujeres ofreciéndonos unos tragos", dijo una de las víctimas a Arriba Bogotá.



El hombre comentó que ya estaban en alto estado de alicoramiento y decidieron recibir las bebidas. Hasta ese momento tienen recuerdos de lo que pasó.



"Nos drogaron. Yo aparecí al otro día en el portal Tunal, no me acuerdo de lo que pasó, y mi hermano apareció por el Kennedy", añadió la víctima, quien dijo que unas de las mujeres, al parecer, llamó a su novia, quien fue a ayudarlo.



A uno de los jóvenes le robaron más de 15 millones de pesos, mientras que al otro le hurtaron sus pertenencias.



"Nos sentimos afectados también porque tienen todas nuestras cuentas, nuestras claves. Ha sido difícil", indicó uno de los jóvenes.



Agregó que logró localizar su celular en Santa Librada, pero la Policía, presuntamente, no pudo hacer nada al respecto.



La víctima le pidió a las autoridades "que investiguen más estas bandas que pueden estar organizadas o hasta asociadas con estos sitios donde uno departe. Uno no sabiendo nada lo acechan y están en la misma misión que es robar".

REDACCIÓN BOGOTÁ

*Con reportería de Arriba Bogotá