Citytv conoció un nuevo caso de inseguridad en Bogotá: a una mujer le desvalijaron el carro en tan solo siete minutos. Aunque parezca increíble, ocurrió.



El pasado 18 de abril la víctima del robo acudió a la casa de una amiga suya, ubicada en el barrio La Esmeralda de la localidad de Teusaquillo, y no se demoró más de hora y media allí. No se imaginaría que al salir encontraría solo partes de su vehículo: “Cuando salí no encontré carro”.



(Además: ¿Por qué a pesar de que hay más capturas el homicidio no da tregua?).

Delincuentes se habían llevado el capó y rompieron una chapa para robarse el sistema eléctrico de los vidrios, del aire y el tablero. Solo le dejaron las latas y las llantas.



Al llevar al carro un taller le explicaron que se necesitan por lo menos dos personas para retirar el capó, por lo que ella concluye que “son personas totalmente expertas” las que hicieron tal cosa en tan poco tiempo.



(Siga leyendo: Avioneta aterrizó de emergencia en Bogotá, cerca de la autopista norte).



En su desesperación por lo sucedido también acudió al seguro del automóvil y se enteró de que se daba por ‘pérdida total’.



Por supuesto, también puso la denuncia ante la Fiscalía.

(Lea también: La grave sospecha de las víctimas de hurtos a casas en Guaymaral y la Sabana).



Los vecinos del sector aseguran que la inseguridad es un problema conocido, pero que los robos nunca habían sido de este tipo, sino dirigidos a peatones o casas.

Más noticias

- Familia de María Paula Munévar envía mensaje: 'Rogamos comprensión'

- Estafas: así están engañando falsos funcionarios de la Secretaría de Salud

- Este es el impactante video de ciclista que mató a presunto ladrón en Bogotá



Margarita Contreras

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

*Con reportería de Citytv