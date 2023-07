Un nuevo caso de inseguridad se presentó en los últimos días en el centro de Bogotá, un hombre de 45 años recibió una puñalada tras ser atacado por cinco hombres. Lo grave del caso es que en el hospital donde es atendido sufrió otro accidente que lo tiene malherido.



Julio César, un hombre de 45 años que se encontraba en el centro de la capital, fue víctima de robo por parte de cinco ladrones que lo atacaron con puñal en mano, le propinaron una puñalada y lo golpearon varias veces en su rostro.

Sufrió una caída cuando era trasladado Foto: City Tv

Lo increíble del caso, es que cuando fue trasladado al hospital Santa Clara de Bogotá, el hombre sufrió un nuevo accidente que le provocó fuertes dolores en su cuerpo.



Según el relato de la hermana de la víctima en City Tv, dos días después de que se autorizara su traslado de IPS, en la camilla donde era transportado se soltó una rueda y le provocó una fuerte caída al piso, sobre el costado donde tenía la puñalada.



“Cayó donde tenía todas las heridas. Empezó a gritar de un dolor terrible, lloraba, gritaba, todo el piso se escandalizó por la caída del paciente porque fue impresionante y los gritos eran espantosos. La caída fue precisamente en el lado donde tenía el tubo de tórax que se lo habían retirado ese día en la mañana”, afirmó la hermana del sujeto.



Producto del fuerte golpe, los familiares alegan que su estado de salud empeoró y empezó a presentar una serie de síntomas como mareo, fuertes dolores de cabeza y dolor en las articulaciones.

El hospital, hasta el día de hoy, no le ha tomado radiografías de nariz ni de la mano FACEBOOK

Además, la hermana del paciente denunció una serie de inconvenientes que ha tenido en el centro médico, indicando que a su familiar no le han realizado una tomografía que le ordenó el personal médico porque no estaba en funcionamiento los Rayos X.



“El hospital, hasta el día de hoy, no le ha tomado radiografías de nariz ni de la mano, hoy que se las iba a tomar pero dijo que la máquina estaba dañada”, señaló.



Por otro lado la tía de Julio César se quejó en los micrófonos de City Tv por la atención que ha recibido desde el día del accidente. “La atención ha sido deficiente, nos mandan de un lugar a otro, nadie soluciona nada”.

Respuesta de la IPS y EPS ante este caso

De acuerdo a la información entregada por parte de la IPS, el responsable de la caída del paciente es del camillero que lo estaba trasladando en ese momento. Sin embargo, la EPS contradijo esta afirmación, indicando que la responsabilidad recae en el personal médico de la ambulancia y destacó que el estado del paciente es estable.

El paciente se encuentra malherido Foto: City Tv

Por ahora, Julio César se encuentra a la espera para ser trasladado a la clínica San Rafael porque ya no recibirá más atención en el hospital Santa Clara, afirmaron sus familiares.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Con información de María Paula Belalcázar, periodista de City Tv.

