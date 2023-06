La Fiscalía General de la Nación presentó material de prueba suficiente para demostrar que Julio César Cabezas Castillo, alias Yapa, habría participado en un homicidio colectivo ocurrido el pasado 21 de mayo, en la localidad de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá. En ese sentido, un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario.



(También puede leer: ‘A mí también me pasó’: los millonarios robos con famoso ‘cambiazo’ de tarjeta SIM)

Este hombre haría parte de una red delictiva conocida como ‘Los Niches’ o ‘Zetas’, la cual está involucrada en el cobro de extorsiones y en la venta de estupefacientes al menudeo. El rol criminal que ejercía estaría relacionado con el manejo y distribución de las armas de fuego.



La investigación permitió conocer que alias Yapa y otros señalados integrantes de la

organización citaron en un establecimiento de comercio a tres personas que se oponían a sus actividades ilícitas, con el supuesto de arreglar las diferencias. Sin embargo, en medio del diálogo, presuntamente, sacaron armas de fuego, les dispararon de manera indiscriminada y posteriormente les robaron varias pertenencias.



Por estos hechos, un fiscal del Grupo de Homicidios Colectivos imputó a Cabezas Castillo los delitos de homicidio agravado; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; concierto para delinquir y hurto calificado. El procesado no aceptó los cargos.



(Le puede interesar:

¿Qué está pasando con los capturados?

Cinco meses han pasado desde que entró en operaciones el Comando Nocturno, liderado por la Secretaría de Seguridad y la Policía Metropolitana. Ese cuerpo, conformado por 135 servidores, entre los que hay 70 uniformados, ha logrado la captura de 420 personas en flagrancia por diferentes delitos, entre ellos ‘Jasbleidy’ y los ‘del Centro’, además de 87 traslados por protección de menores involucrados en algún crimen.

"Con nuestro Comando Nocturno hemos disuelto cientos de riñas en la madrugada, salvando más de una vida y capturando a personas que son conducidas a las URI". FACEBOOK

TWITTER

Entre los resultados operativos de este nuevo comando, que funciona desde el 24 de enero, también se ha logrado la incautación de 1.827 armas cortopunzantes, 58 armas de fogueo, 10 de fuego; la recuperación de 3.070 botellas de licor adulterado, 25 kilos de estupefacientes y la recuperación de 85 celulares hurtados.



No obstante, más allá de estos resultados, lo que queda en el aire es: ¿qué pasa con los 420 capturados en una ciudad que no tiene cupo carcelario para más detenidos?



EL TIEMPO consultó a la Policía Metropolitana de Bogotá, y la entidad afirmó que actualmente en la ciudad el porcentaje de libertades en medio de procesos judiciales está sobre el 83 por ciento, es decir que ocho de cada 10 delincuentes que son capturados están quedando en libertad.



Entre las razones: fallas en los proceso de captura, falta de pruebas que los relacionen con los hechos de los que se los acusa o, incluso, decisiones del juez que considera que pueden estar en libertad y así no congestionar más los centros de reclusión.



Esta situación del número de capturados versus las judicializaciones, que se desbordó hace meses, ha dejado en grave riesgo a la ciudad, pues no solamente están quedando libres los hombres y las mujeres dedicados a hurtos simples, sino que además, entre los que pasaron de agache también están peligrosos cabecillas de bandas dedicadas al microtráfico, por ejemplo.







REDACCIÓN BOGOTÁ

CON INFORMACIÓN DE LA FISCALÍA SECCIONAL BOGOTÁ

JONATHAN TORO ROMERO

TORJOH@ELTIEMPO.COM

Más noticias de Bogotá