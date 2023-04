En la localidad de Teusaquillo, en Bogotá, un hombre de 63 años perdió la vida tras ser arrollado por un vehículo.



Según su familia, Guillermo, como se llamaba la víctima, había sido contratado para pintar estrellas negras en las vías, en alusión a las personas que han muerto en siniestros viales. Además, se encontraba de cumpleaños.



De acuerdo con lo que cuentan sus familiares a CityTv, Guillermo se encontraba trabajando en una calle cuando recibió el impacto de un automotor, el cual, aparentemente, no atendió la señalización.

"El carro no atendió las señales de pare que estaban haciendo mientras pintaban las estrellas negras aquí por la estación de Marsella. Le hicieron las paradas, el señor venía a alta velocidad y lo atropelló", dijo su hermana Claudia Fernández.

Han pasado 12 días desde que Guillermo sufrió el accidente de tránsito y, cuenta su familia, aún no han recibido información del paradero del responsable.



La campaña de las estrellas negra busca enviar el mensaje de que la vida es lo más importante. Foto: Yomaira Grandett/ El TIEMPO

"No sabemos por qué sus compañeros lo dejaron solo. El de la ambulancia, el paramédico que lo atendió, me informó que lo encontró tirado en el piso, sangrando. Lo reanimó dos veces, lo entregó acá a Clínica de Occidente, donde entró en paro nuevamente", agregó Claudia.

Su prima, por otro lado, dijo que ha intentado comunicarse con la empresa de Guillermo, pero no ha recibido respuesta. "Me contestó la asistente o secretaria y me dijo que la persona encargada ya no estaba", afirmó.



El equipo de CityNoticias también intentó establecer comunicación con la compañía que contrató a la víctima, pero tampoco recibió información.

La familia de Guillermo pide a las autoridades que se investigue la identidad del conductor que manejaba el vehículo.

REDACCIÓN BOGOTÁ

*Con información de CityNoticias