Se defendió de ladrón y está por ir a la cárcel; el delincuente quedó libre

En 2019 comenzó la pesadilla de Fernando Amaya, un abogado y vecino de la localidad de Suba que casi fue víctima de un violento atraco en su casa.



"Estaba una tarde arriba en mi cuarto y escuché unos ruidos fuertes. Bajé con un revolver de mi papá y cuando llego a la cocina veo que un hombre está tratando de entrar. Rompe el vidrio, entra y yo me defiendo utilizando el arma", cuenta Amaya y agrega, "entonces empiezo un viacrucis injustificado".



Amaya empezó a ser investigado por la tenencia del arma. El hombre le explicó a City Tv que la Fiscalía, en el proceso, reconoció la legítima defensa privilegiada.



Además, quiso aclarar que "la tenencia de ese permiso (es) para tener un arma en su vivienda, que el porte es el permiso para cargarla fuera de su casa. Mi papá heredó un revolver, eso está afectado de un trámite que se estaba surgiendo. Ese trámite le da a uno la tenencia del arma; si yo tengo la tenencia del arma, la Fiscalía reconoce que estoy en ejercicio de legítima defensa en mi domicilio, queda claro que no hay porte ilegal del arma".



Hoy, la suerte de este hombre está en juego en una audiencia. "El riesgo es que me den una pena de nueve años de prisión", agrega el abogado y denuncia que con el delincuente que trató de ingresar a su vivienda no pasó nada.

"Tiene seis procesos penales, 12 ingresos a la cárcel. Pero a él la justicia sí lo deja salir para que se le meta a uno y hasta lo mate a uno. Mi riesgo fue de muerte", denuncia.

EL TIEMPO - CITY TV

*Con reportería de Daniel Arévalo, periodista de City Tv