Fue a terapia de rodilla y terminó muerto en Bogotá: 'No tenemos explicación lógica'

Camilo Andrés Duitama, ingeniero industrial, de 33 años, falleció en las últimas horas en medio de una sesión de fisioterapia en el occidente de Bogotá.



La muerte del joven, quien había sido operado de una de sus rodillas hace cuestión de días, generó mucha sorpresa en su familia. De hecho, sus seres queridos insisten en que no tienen "una explicación lógica" a lo ocurrido.



(Además: Revelan video de fatal e impactante accidente que deja dos muertos en Chiquinquirá).

Fue a terapia de rodilla y murió

Facebook Twitter Linkedin

Imagen de referencia. Foto: Archivo Particular

Según adelantó Eduard Porras, de 'Blu Radio', el hombre falleció en el consultorio 201 de una IPS ubicada en el occidente de Bogotá.



Duitama, quien era reconocido por sus amigos como un apasionado por el fútbol, se había sometido a una cirugía de menisco días atrás.



De hecho, la terapia posquirúrgica a la que asistía en la tarde de este martes, 14 de noviembre, era apenas la tercera de una serie de sesiones.



(Puede leer: Emergencia: ‘Mi papá ayudó a un extraño y desapareció en Fusagasugá-Bogotá’).

"Honestamente, no tenemos explicación lógica de lo que sucedió porque él venía a sus terapias físicas porque había acabado de sufrir una cirugía hace 15 días de menisco de la rodilla. Todo había salido muy bien. Todo estaba perfecto y vino tercer terapia y se hizo todo el proceso de la terapia cuando me llamó mi mamá de que me viniera rápido para acá porque mi hermano estaba mal que ya no respiraba. Y llegué y había una señora encima de él haciéndole reanimación", relató Carol Duitama, hermana de Duitama, en charla con 'El Ojo de la Noche'.



Según alega la familia, al parecer no le habrían prestado los primeros auxilios de la manera esperada. 'Blu Radio' reporta que otras personas insisten en ese reclamo.



"Cuarenta minutos la señora reanimando. Mi hijo reacciona un momento, dice mi esposa. Y entonces no había oxígeno. No había absolutamente nada de primeros auxilios. Entonces, Yo traigo a mi hijo para una terapia de rodilla y me lo entregan muerto", manifestó el padre del fallecido.



"Yo no quiero que a otros padres les pase lo mismo", indicó.



Las autoridades estuvieron hasta altas horas de la noche en el lugar. Un equipo de la Sijin ya asumió la investigación de lo ocurrido.

Más noticias

ÚLTIMAS NOTICIAS