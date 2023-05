Una fuerte discusión presenciaron conductores y transeúntes de la avenida Boyacá, en Bogotá, luego de que un hombre enfrentara a un motociclista que, según él, lo estaba persiguiendo para robarle una millonaria cadena del cuello.

"El motociclista estaba sospechoso. Se subió al separador y empezó a darle señas a otro. Ahí fue cuando se bajó a buscar y a cerrar al carro blanco tirándole objetos", manifestó un testigo.

La víctima transitaba en el vehículo blanco por la concurrida vía durante la tarde de este 24 de mayo. "Iba por el carril normal, por toda la Boyacá, y una moto se me atravesó, la esquivé, traté de pasar, pero nuevamente se me atravesó. Me tiró la moto para no dejarme pasar, hice lo que pude", expresó para Citytv.

El motociclista acechó al carro blanco en la avenida Boyacá, de Bogotá. Foto: YouTube - EL TIEMPO

De acuerdo con su relato, el motociclista, al notar que no se detenía, le rayó parte del costado izquierdo del vehículo y le golpeó uno de los espejos. Al parecer, quería hurtarle la cadena de alrededor de nueve millones de pesos que portaba.

El conductor se cansó de la agresión y cerró al motociclista, según quedó captado en video. Descendió del carro, lo enfrentó y lo acusó de ser, supuestamente, ladrón. "El venía por la cadena", insistió.

La cámara de Citynoticias también grabó cómo el señalado criminal intentó escapar al verse acorralado. Sin embargo, otras personas se abalanzaron sobre él para detenerlo mientras llegaba la Policía.

Una vez los uniformados lo esposaron, otra persona pasó y le arrebató un anillo.

El señalado ladrón fue capturado. Foto: YouTube - EL TIEMPO

Según cifras de la Secretaría Distrital de Seguridad, entre enero y mayo de 2023 se contabilizan 43.035 hurtos a personas en la capital, un descenso frente a los 48.056 casos reportados en el mismo periodo de 2023. El llamado de las autoridades es a denunciar y no tomar la denominada 'justicia por mano propia'.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS