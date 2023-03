Un caso de violencia intrafamiliar se registró en la noche de este jueves en el sector de El Pesebre, en la localidad de Rafael Uribe Uribe, donde un hombre golpeo a su esposa, le prendió fuego a un taxi y amenazó con incendiar su casa.



La Policía alcanzó a llegar al lugar y detener al hombre antes de que cumpliera su amenaza y prendiera fuego a la vivienda.



(Lea también: Incendio en el centro de Bogotá: bomberos controlan la emergencia).

La víctima habló con CityTV y dio detalles de lo ocurrido. Comentó que el taxi era un vehículo que todavía estaban pagando, pero en las imágenes se puede ver que quedó completamente incinerado.



La mujer contó que su esposo, antes de quemar el taxi, la agredió física y verbalmente. Además, amenazó con atentar contra su vida. "Que me iba a matar, que me iba a picar", dijo la mujer a CityTV.



(Puede leer: Así operaban los dos hombres condenados a 20 años de prisión por hurto en Bogotá).



Desde la URI, la mujer señaló que había sufrido varias heridas, entre ellas, en su brazo. "Me torció el brazo, me duele mucho, no lo puedo mover", dijo la mujer desde el lugar donde se disponía a poner la denuncia contra su esposo.



Según la víctima, la discusión inició por el taxi que estaban pagando, pues la próxima cuota debía ser pagada en unas horas y el hombre, quien conducía el vehículo, al parecer, no tenía dinero para el pago.



La Policía pudo constatar que el hombre llevó el taxi hasta una calle solitaria y allí le prendió fuego. El sujeto fue hallado por las autoridades en su vivienda, la cual planeaba incendiar.

Ana Cristina Álvarez

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS