El extraño hombre que atropelló a dos mujeres luego de dañarles el carro

El martes 5 de octubre, Nicole fue a llevar a su abuela al Colsubsidio de la calle 125 con carrera séptima a una cita médica. “Ella se bajó, iba manejando mi compañera Kelly y ambas nos quedamos afuera viendo en dónde parquear el carro mientras cursaba la atención”, contó Nicole.



Durante ese tiempo, pasó por el lugar un Renault Logan de placas RHX837, de color azul, a una alta velocidad.



“Pasó tan rápido el tipo que nos rayó el carro y nos partió el espejo. Nos dimos cuenta que el conductor tuvo que parar en el siguiente semáforo y pues lo perseguimos para ir a reclamarle”, agregó Nicole.



En la calle 109 con carrera séptima lo alcanzaron y bajaron la ventana. Le dijeron que respondiera por lo sucedido. “El tipo lo que hizo fue escabullirse por las cuadras y escaparse. Nosotras no pudimos hacer nada más porque estábamos en otro carril", narró la mujer.



Luego buscaron el retorno hacia el norte, bajando por la calle 106, para luego coger la carrera novena. “En la 11, cerca de la Universidad Militar, volvimos a ubicar al conductor en medio de un trancón. De nuevo le hicimos el reclamo, y él en vez de pedir disculpas echó reversa, golpeó a otros carros, le quitó estabilidad a una moto y se subió al separador para coger la 11 y la 100”, continuó Nicole.



Todo el mundo se dio cuenta y por eso una moto lo comenzó a seguir y a las mujeres les dieron paso para poder detener al agresor. El conductor en su huida se pasó semáforos en rojo y se logró escapar. “La 100 tiene muchas salidas y era fácil que se perdiera”, dijo.

Luego las dos mujeres cogieron la autopista norte y se lo volvieron a encontrar, esta vez, en la calle 100 con carrera 17. Fue una serie de eventos desafortunados.



Al ver que el vehículo estaba trancado, Nicole se bajó y le reclamó: “El tipo me dice: deme permiso me orillo. Yo le decía que no podía hacerlo, no había espacio. Cuando Kelly llega lo que hace es arrancar el carro con nosotras adelante. Atropelló a mi compañera, quien quedó sobre el capó, y yo solo pude golpearle el vidrio para que la dejara bajar”.



El sujeto aceleró y arrancó con más fuerza. “Ahí también logró arrastrarme a mí y botarme al piso”, afirmó Nicole.



A la altura de la calle 100 con 15, Kelly le dijo que la dejara bajar y luego el sujeto la botó. “El panorámico se rompe por el impacto. Ella logra bajarse y el tipo se escapa. Yo quedé tirada en el piso con una herida en la ceja. Mi lado derecho y mi codo están lastimados”, añadió la mujer.



A la escena llegó la ambulancia que las trasladó a la Clínica Nueva. “Nos dieron salida en la madrugada. Es increíble que eso haya pasado”, continuó.



Quien manejaba es un hombre de unos 40 o 45 años, pero es una mujer quien figura como la dueña del vehículo y dice no saber nada. “Detrás de este caso hay algo más porque él no quería parar. Él iba con un copiloto, muy nervioso, que luego se bajó. Pedimos a las autoridades que investiguen este caso. Puede haber algo peor en esta historia”, agregó Nicole.



Las mujeres pusieron la denuncia, pero les dijeron que no se hicieran muchas expectativas, que antes les había ido bien.



REDACCIÓN BOGOTÁ

