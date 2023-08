En un Transmilenio que cubría la ruta E32, que se moviliza desde el Portal Américas hasta la Calle 75 con NQS, ocurrió un caso de acoso por parte de un hombre a una joven que generó indignación en todos los pasajeros del bus.



En video quedó captado el momento cuando uno de los pasajeros le hizo tocamientos a una joven que estaba frente a él. Aprovechando que el bus articulado estaba lleno, el hombre le tocó varias veces la cola.

Los pasajeros se dieron cuenta de lo que estaba pasando, grabaron algunos videos como prueba y procedieron a retenerlo.



La situación provocó indignación en los ciudadanos que se movilizaban en el bus, tanto así que le proporcionaron varios golpes al hombre. Luego llamaron a la Policía para ejercer una captura formal.



A la altura de la estación Avenida El Dorado, ubicada en la localidad de Teusaquillo, el hombre fue bajado del bus. Allí la víctima, de 19 años, le comentó a los oficiales la situación.

🚨 Nuestros uniformados actuaron con rapidez y capturaron a un hombre en @TransMilenio por tocamientos inapropiados a una mujer.

Juntos, creamos espacios seguros para todos. #MujerNoEstásSola



"Es importante que la comunidad y la ciudadanía nos colaboren informándonos a tiempo. Así como lo hicieron los pasajeros de ese bus que nos informaron de una vez. Eso nos da una pronta reacción y así podemos mitigar este tipo de delitos en cuanto a la violencia de género", dijo la Mayor Andrea Arciniegas a City TV.



La joven hizo la respectiva denuncia contra el hombre, quien fue identificado como Wilmer Jiménez, un ciudadano venezolano de 49 años, que quedó a disposición de la Fiscalía.



De acuerdo con la Mayor Arciniegas, este año en Bogotá se han hecho 216 capturas por delitos como este. "Hay ciudadanos que todavía no saben que cualquier tipo de tocamientos puede causar una captura".



Desde la Policía se hace un llamado a los ciudadanos a reportar a los agentes de las estaciones de Transmilenio este tipo de hechos.

Muchas afectadas, pocas denuncias

De acuerdo con la Veeduría Distrital, 8 de cada 10 mujeres se han sentido agredidas en las calles de Bogotá. No obstante, se estima que más del 62 % de las mujeres afectadas no conocen donde denunciar.



De hecho, 9 de cada 10 ciudadanas no denunció el caso de acoso del que fueron víctimas por no saber cómo presentar la denuncia.



Los actos de acoso a los que más se enfrentan las mujeres que transitan diariamente en Bogotá son: miradas morbosas, silbidos u otros sonidos, comentarios con respecto a su aspecto físico, actos de rozamiento y manoseo.

¿Cómo denunciar casos de acoso en Transmilenio?

Si ocurre dentro de un bus, la víctima debe informar al conductor, quien tiene un botón de emergencia que deberá activar. Luego, en la estación más cercana, la Policía hará la captura procedente.



Posteriormente, la víctima puede dirigirse a uno de los puntos de policía judicial del sistema Transmilenio, ubicados en los Portales Américas, Suba, Norte y Tunal. Allí le tomarán sus declaraciones y podrá hacer la denuncia



Si el caso ocurre dentro de un portal, la víctima o testigo deberá comunicarlo a cualquier funcionario de Transmilenio o llamar a la línea de emergencia 123.



Otra opción es hacer la denuncia en cualquier URI (Unidad de Reacción Inmediata).



