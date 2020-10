De fotógrafo a bicimensajero: conozca un nuevo youtuber del ciclismo

Después de ser fotógrafo y coordinador de fotografía en Vice, editor de fotografía en los especiales regionales de Semana y fotógrafo deportivo para la empresa alemana Sportograf, Mateo Rueda terminó siendo bicimensajero. Y le encanta.

En la vida de este joven muchas cosas han cambiado. Estudió Ciencia Política en Los Andes, pero terminó siendo fotógrafo y, cuando ya obturaba la escena urbana y hacía retratos para medios como La Silla Vacía, terminó siendo editor.



Mientras su vida giraba y giraba, había algo que nunca se iba: la bicicleta. Los pedales lo llevaron de la casa a la ‘U’ por varios años, le dieron algo de dinero con una breve temporada de bicimensajería en 2014 con Fixeito Messenger y lo han puesto a rodar por carretera, en un estilo más deportivo. Y, de cierta manera, en 2017, lo conectaron con la agencia alemana de fotografía con la que viajó por el mundo capturando, entre otras cosas, carreras de ciclismo.



“Pero llegó la pandemia, que casi me coge fuera del país. Me cancelaron todos los eventos y me quedo casi sin ingresos aquí en Bogotá. Una que otra vez me salía una reportería, pero no me daba para vivir. Ahí dije ‘qué vainas, llegó el momento de ser bicimensajero’”, cuenta Mateo. Retomó amistades y contactos que ya tenía de la bicimensajería de hace varios años y empezó a trabajar con empresas colombianas y con plataformas.

Foto: Mateo Rueda

Tres meses después, decidió abrir su canal de YouTube. “Quería narrar la escena de la bicimensajería, mostrarle a la gente cuál era este voltaje”, cuenta. Hoy ya tiene 2.080 suscriptores y, de voz de hombres y mujeres vinculados a este negocio ya ha montado videos como: ‘Así puedes hacer más dinero sobre tu bicicleta’, ‘¿Se pueden hacer trasteos en bicicleta? - ABC de las cargo’, ‘Cuánto gana un Rappi al día’ y ‘Ser mensajera en bicicleta’.



Hay que decir que la bicimensajería no se limita a los domiciliarios de Rappi o de barrio, sino que se extiende a otras empresas ya conformadas que prestan distintos servicios (transporte de comida, documentos, productos y hasta trasteos) y que, en sí, es una identidad urbana.

“Por bicimensajero uno se suele imaginar el chico que lleva almuerzos y ya. Pero esta es una escena que viene de la bicimensajería de Nueva York: y toda estética de piñón fijo, estas bicis sin frenos ni cambios, con maletas muy especiales y una estética muy punk, muy del ‘no copeo’. Es un mensajero joven que trabaja más allá de las plataformas y el food-delivery para profesionalizar más esto. No es un plan b, ni un segundo trabajo, es su profesión”, apunta Mateo y agrega, “para mí, el motivo de hacer videos explicativos es porque yo a ellos los veo como a una autoridad de la calle. Si hay un ciclista que conoce Bogotá y sus buenas y malas rutas es este”.

Mateo Rueda Foto: Mateo Rueda

¿Hay diferencias entre un bicimensajero y un rappitendero? Sí, bastantes. El mismo Mateo ha probado trabajar en las famosas plataformas para sus videos y comparar las experiencias que, desde su esencia, son bien diferentes.



Empezando por el pago y las condiciones de trabajo. Un envío por bicimensajero puede ser mucho más costoso que un rappifavor. Y, así, las ganancias también cambian, “llevo dos meses en la app. El promedio semanal en Rappi puede estar entre los 200 y 350 mil pesos trabajando 7 días, ocho horas diarios. Puede ser más o menos. Es muy diverso”, dice en uno de sus videos en los que mostró cómo hizo 38.000 pesos en ocho horas de trabajo.

Otros videos muestran cómo en la bicimensajería, en cambio, la estética y el equipamiento es otro (con maletas y bicis más sofisticadas, por ejemplo), con otra logística servicios y con vínculos tanto con empresas pequeñas como con grandes clientes fijos que le dan sostenibilidad al negocio.Esto, claro, además de la identidad urbana que los rodea.

“Este canal busca mostrar un mundo desconocido. El público es cada vez más amplio y el mismo gremio me sugiere temas”, cuenta Mateo.

Un negocio en potencia

Anota que la escena ha crecido. En 2014, dice, había pocas empresas con un volumen casi mínimo de trabajo; pero hoy “no hay mensajero pa’ tanto envío. En pandemia reventó”.



No es fácil rastrear qué tan grande es la bicimensajería en Bogotá. En el Distrito no hay una caracterización de este lado de la economía de la bicicleta y, como explica Mateo, pocos están formalizados.



“Hay empresas de una sola persona, no registradas. Mucha cuenta de Instagram, mucho pelado que se ofrece a trabajar. De esos calculo más de 50 o 60. Pero ya hay unas 20 empresas con más personal. Hay librerías y empresas que ya hacen sus envíos solo en bici y compañías como TCC y Servientrega que han sacado esa línea de entregas”, anota.



Tal es el terreno que se ha ganado que Bogotá en 2021 será la sede del Cycle Messenger World Cup (CMWC), el campeonato mundial de bicimensajería: una suerte de competencia de destreza y habilidades de este negocio. Ese será uno de los próximos videos del canal ‘Mateo Rueda’ en YouTube, junto al Campeonato Nacional, que se hará en noviembre.

"La idea es avanzar a algo mucho mas amplio, no solo quedarse en bicimensajería, estoy apuntando a unos viajes en bicicleta", cuenta Mateo, comenta otro par de cosas, se despide y cuelga el teléfono. Hay rodada al día siguiente en carretera y hay que alistar la bici.

ANA PUENTES

En Twitter: @soypuentes