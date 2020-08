Bogotá: La larga historia de siempre salir adelante

Como si se tratara de un designio para toda la vida, Bogotá recibió por primer nombre Nuestra Señora de la Esperanza, hace 482 años, cuando Gonzalo Jiménez de Quesada instaló el primer campamento en tierras muiscas protegidas por la cordillera.



Y esperanza es lo que ha tenido la capital, atravesada en su historia por todo tipo de crisis. Desde su fundación, pasando por el difícil escenario de la independencia hasta las grandes crisis del siglo XX: la gripe española de 1918, los incendios de 1952 y la violencia de los años 80 y 90. Ahora, el nuevo reto viene como consecuencia de una pandemia que le cambió la vida a la capital.

De cierta manera hubo crisis desde el día uno. “El punto de encuentro representó una crisis en doble vía, asumida en transformaciones, resistencias y muchas pérdidas de ambas partes. Se dieron disputas entre el culto a los páramos y los templos católicos, entre la lengua mhuysqhubun y el castellano, entre la chicha y el vino, entre el algodón y los paños, el achiote y los clavos para el chocolate, entre correr la tierra mirando a los astros y el calendario litúrgico”, menciona Juan Camilo Escobar, mediador del Museo de Bogotá y quien, en un ejercicio para este diario, hizo un recuento de los años difíciles de la ciudad. De aquí, al final, nace la primera identidad como ‘ciudad’: Santafé.



A esto le sigue, casi 300 años más tarde, el largo proceso de independencia.

“Que, entre otras cosas, nos costó muchísimo. La crisis y la guerra causaron una destrucción gigantesca de la que nos costó un siglo salir”, comenta Fabio Zambrano, historiador y profesor de arquitectura y urbanismo de la Universidad Nacional. “Bogotá padeció no solo los fusilamientos y la destrucción física, sino una gran transformación que, al final, fue positiva. Aparece el espacio público, una ciudadanía creciente en el siglo XIX, la creación de nuevos símbolos e imaginarios. La parte física, la economía y la sociedad sufren, pero lo simbólico ayuda a suturar las heridas”, agrega Zambrano en esta reconstrucción histórica.

Otra pandemia

Hace 100 años, la ciudad atravesó una situación similar a la de hoy. A finales de 1918, la gripa española llegó al país y puso en jaque a una ciudad con graves problemas sanitarios, sociales y urbanos.



“Mató a cerca del 2 por ciento de la población de la ciudad”, menciona Zambrano, y agrega: “Además, desnudó la miseria urbana, la precariedad urbanística y de servicios públicos. Pero, a raíz de eso, hubo un esfuerzo muy interesante por la construcción de barrios obreros, de un acueducto moderno que se termina en 1938; de hospitales, de plazas de mercado con normas higiénicas. La respuesta a esa pandemia dura 20 años”.

Esta imagen de 1918 muestra cómo la gripe española afectó la zona de Bogotá y Boyacá. Foto: Cortesía Cromos

De otro lado, según la búsqueda hecha por Escobar, hubo un cambio urbano significativo, construcción de vías y una importante migración de población de otros departamentos hacia la ciudad.



Escobar, junto al equipo del Museo de Bogotá, estudió este hito para compartirlo con la ciudad en una serie de charlas y contenidos que hoy están disponibles en las redes del museo. “Fue una experiencia reveladora. Generalmente abordas un hecho histórico como algo que ya no ocurre, pero aquí yo no me refiero a la gripa española como algo que ya había pasado del todo, sino como un fenómeno que ocurría de nuevo de alguna manera. Además, fue un ejercicio del museo de abrir espacio a aportes ciudadanos y de expertos. Hubo médicos, historiadores, estudios muy profundos... el museo no fue solo emisor, sino que había un feed-back entre los análisis de 1918 y lo que pasa hoy”, cuenta Escobar.

Otros hechos

Aunque tiene reparos al respecto, el historiador Zambrano no pasa por alto el Bogotazo en 1948. “En la memoria de Bogotá es muy importante, pero quizás en la historia y en los datos, un poco menos”, comenta, y asegura que, a pesar de que hubo destrucción, no fue de las dimensiones que usualmente se mencionan. También indica que los desarrollos urbanos que se le atribuyen al Bogotazo venían desde antes.



En otros hechos, Escobar también encontró que, justamente en agosto, el mes de Bogotá, hubo hechos que sacudieron la historia de la ciudad y la región. “El asesinato de Jaime Garzón (13 de agosto de 1999) puso en sintonía a todo un país sobre críticas a la crisis que se vivía en Colombia frente a la educación, el conflicto y las decisiones políticas con un agradable y potente sentido del humor. El magnicidio de Luis Carlos Galán (18 de agosto de 1989) fue otro evento que golpeó la democracia del país”. Destaca que muchos de estos hechos dejaron huella en monumentos de la ciudad.

Hoy

Equipos sanitarios desinfectaron varios puntos críticos. Foto: Hector Fabio Zamora - EL TIEMPO.

A Bogotá llegó una nueva pandemia el 6 de marzo de 2020. Y le dio un sacudón: al 6 de agosto van 117.793 casos de covid-19 y 3.260 personas fallecidas.



La ciudad ha pasado por cuarentena total, aperturas graduales de la economía, cuarentenas por UPZ y cuarentena por localidades. Parece ser que el primer pico ocurrirá en este, el mes de Bogotá.



De la altura con la que las instituciones y los ciudadanos vivamos y superemos esta prueba dependerá nuestro lugar en la historia. No por poco expertos de varias áreas coinciden en que este es un momento clave para dar el paso hacia ciudades más sostenibles, cooperativas, incluyentes, inteligentes, participativas y equitativas.

