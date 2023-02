A través de las redes sociales, algunos líderes de moteros, están anunciando un paro y un total de ocho puntos en donde se concentrarían en Bogotá. También anunciaron un posible Plan Tortuga y un gran encuentro en la biblioteca Vigilio Barco.



Siga el minuto a minuto de cómo está la movilidad aquí:

Minuto a minuto 6:30 p. m. Congestión de TransMilenio En el momento se presenta congestión de la flota troncal por movilización ajena a la operación, que se presentó en horas de la tarde a la altura de la Calle 54. FACEBOOK

TWITTER

whatsapp 6:25 p. m. Termina reunión y protestas Termina la reunión entre los representantes de los motociclistas con las entidades del Distrito en la Secretaría de Ambiente. Se acordó que no va a haber pico y placa para motos en Bogotá sin un previo aviso al gremio y se levantaron todas las protestas en la ciudad. FACEBOOK

TWITTER

whatsapp 6:00 p. m. Grupo de motociclistas sigue en la Av. Caracas Un grupo de motociclistas sigue ubicado en la Av. Caracas con calle 54 generando afectación de la calzada. FACEBOOK

TWITTER

whatsapp 5:58 p. m. Motociclistas se desplazan sobre la Av. Centenario A esta hora un grupo de motociclistas se desplazan sobre la Av. Centenario (calle 13) hacia el occidente, con destino al parque principal de la localidad de Fontibón. FACEBOOK

TWITTER

whatsapp 4:32 p. m. Manifestación de moteros en la Av. Caracas A esta hora avanza la protesta de motociclistas sobre la Av. Caracas con calle 54, sentido Sur - Norte generando afectación en la vía. Autoridades hacen acompañamiento en el sector. FACEBOOK

TWITTER

whatsapp 4:32 p. m. 🚨ATENCIÓN



[04:32 p.m.]#AEstaHora avanza manifestación de motociclistas sobre la Av. Caracas con calle 54, sentido Sur-Norte. Se genera bloqueo total de la vía.



Autoridades realizan acompañamiento. https://t.co/DXcUZ2nLpU pic.twitter.com/y597b2HEh0 — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) February 27, 2023 3:27 p. m. Carolina Urrutia desmiente información falsa "Hay información falsa circulando por redes y sobre todo whattsapp. La alerta ambiental incluye medidas en educación, integración social y en obras públicas y privadas. En movilidad hay dos medidas: tapabocas y desplazamiento del pico y placa solidario y en este momento no hay restricciones a carga, industria, motos ni ampliación de pico y placa a sábados o motos", anunció al secretaria. FACEBOOK

TWITTER

whatsapp Hay información falsa circulando por redes y sobre todo whattsapp: en este momento. La alerta ambiental incluye medidas en educación, integración social y en obras públicas y privadas. En movilidad hay dos medidas: tapabocas y desplazamiento del pico y placa solidario. — Carolina Urrutia Vásquez (@colinita) February 27, 2023 3:10 p. m. Manifestación al frente de la Secretaría de Ambiente En este lugar hay un aforo aproximado 300 motociclistas en el lugar. Las autoridades hacen acompañamiento en el sector. FACEBOOK

TWITTER

whatsapp 2:41 p. m. Claudia López opina sobre la manifestación A través de su cuenta de Twitter, la alcaldesa de Bogotá, manifestó que miles de ciudadanos ayudando voluntariamente a superar la alerta ambiental ... Las motos contaminan más que los carros y no aportan nada a la solución". FACEBOOK

TWITTER

whatsapp 2:40 p. m. En todo gremio hay liderazgos tóxicos. Miles de ciudadanos ayudando voluntariamente a superar la alerta ambiental y unos motociclistas salen a contaminar más!

Las motos contaminan más que los carros y no aportan nada a la solución!

Irresponsabilidad e insolidaridad con Bogotá. https://t.co/PvMQnDlgrS — Claudia López Hernández (@ClaudiaLopez) February 27, 2023 2:20 p. m. Se normaliza el paso de TransMilenio A la hora la movilización se retira de la calle 63 con Av. Caracas. Comienza a normalizarse el paso de la flota troncal. FACEBOOK

TWITTER

whatsapp 2:16 p. m. Manifestación avanza sobre la carrera 13 Los motociclistas avanzan sobre la carrera 13 con calle 54. Entidades apoyan la regulación del tráfico en el sector con el fin de mitigar la congestión por la movilización. FACEBOOK

TWITTER

whatsapp 1:10 p. m. Motociclistas sobre la Av. NQS. La Caravana de motociclistas avanzan sobre la Av. NQS con calle 63 al oriente. Las autoridades hacen el acompañamiento respectivo. FACEBOOK

TWITTER

whatsapp

Cabe mencionar que en horas de la mañana, la secretaria de Movilidad, pidió a los motociclistas no hacer manifestación por calidad del aire puesto que no es favorable para la ciudadanía por la concentración de emisiones contaminantes.



"El llamado es a que no lo hagan. si tenemos grandes emisiones de contaminantes en la ciudad por combustión, pues eso nos va a complicar la calidad del aire. Reitero en este momento que la Secretaria de Movilidad no ha tomado una decisión ni ha hecho ninguna restricción frente a la movilidad de los bogotanos", afirmó la secretaria.



De igual manera, Felipe Jiménez, secretario de Gobierno, dijo que descartó que se esté pensando por ahora medidas de pico y placa para los motociclistas o los sábados, con el fin de hacerle frente a la contaminación del aire en la ciudad.



El funcionario explicó que las medidas que se han tomado son orientadas a salvaguardar la salud pública y tienen que ver con los usuarios de TransMilenio, la protección de los niños en colegios y en jardines y de las personas en el espacio público.



Sí anunció una gran intervención intervención con la Policía, Ejército, la Secretaría de Ambiente y la Uaesp para humedecer las vías para evitar que el material particulado que hay sobre ellas se esparza en el aire y se sume al que arrastran los vientos de los incendios forestales.

Puntos de encuentro:

Portal Sur.

Portal Américas.

Cruce de Yomasa.

Glorieta de la Primera de Mayo con 50.

Avenida Ciudad de Cali con calle 134.

Parque Mundo Aventura.

Parque Nacional.

Glorieta de la avenida Bosa con carrera 80.

Soacha.

NOTICIA EN DESARROLLO

REDACCIÓN BOGOTÁ