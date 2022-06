La alcaldesa de La Candelaria, Ángela Quiroga, denunció hace unos días que su localidad se estaba convirtiendo en epicentro de encuentros sexuales. Y aseguró que residentes habían denunciado el caso de una fiesta clandestina swinger.



En diálogo con una emisora, Quiroga aseguró que la alcadía local tiene conocimiento de varias denuncias relacionadas con la celebración de fiestas clandestinas y turismo sexual, y que están haciendo operativos para prevenir ese tipo de actividades en el centro histórico de la capital del país.



Además, afirmó que varias personas han hecho exhibicionismo en el espacio público y que recientemente vio a unas mujeres en una terraza exhibiéndose.



Al ser consultada la alcaldía local sobre la denuncia, la oficina de prensa le dijo a este diario que Quiroga no iba a dar más declaraciones al respecto y que el caso pasó a la Secretaría Distrital de Gobierno.



No obstante, este diario conoció que algunos residentes del sector se han quejado de que en la localidad se están llevando a cabo fiestas sexuales. Sin embargo, hasta el momento, las denuncias no tienen elementos de soporte.



Un habitante de esa zona del centro y que prefirió no revelar su identidad señaló que en varias ocasiones ha escuchado que extranjeros van a conocer este sitio turístico de la ciudad y también a preguntar por servicios sexuales.



La Secretaría Distrital de Gobierno le manifestó a EL TIEMPO que hasta el momento no tiene conocimiento de que se lleve a cabo turismo sexual en La Candelaria.



Y respecto de la denuncia de la alcaldesa local, respondió que unos vecinos de la localidad se quejaron por una fiesta realizada en una vivienda y la persona que la organizaba estaba cobrando la entrada (algo que no es permitido por tratarse de un lugar no comercial).



La entidad también señaló que activó inspectores de policía para atender la solicitud de la comunidad del centro histórico.



LOREN VALBUENA

REDACCIÓN BOGOTÁ

