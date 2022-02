Luis Ernesto Gómez, Jefe de Gabinete de Alcaldía Mayor de Bogotá, se refirió este martes a la situación de los indígenas emberá asentada en el Parque Nacional.



"Este será el último intento por caracterizar a los indígenas que hay en el Parque Nacional", sentenció Gómez y anotó que las entidades han hecho ya cuatro intentos para caracterizar esta población sin éxito.



Esta caracterización, explicó Gómez, es necesaria para que el Gobierno Nacional, a través de la Unidad de Víctimas, gestione el retorno de los indígenas a sus territorios. El cronograma apunta a que el proceso comienza este miércoles.



"No está contemplada una reubicación en Bogotá a lugares distintos a los ya contemplados", enfatizó Gómez.



El Jefe de Gabinete, además, señaló a organizaciones políticas como las responsable de no haber permitido los intentos de caracterización previos:



"Quienes se encuentran en el Parque Nacional liderados por una organización política, esas organizaciones políticas han impedido que estas personas tengan una caracterización y han impedido una solución de fondo (...) Ha habido órdenes judiciales, los líderes políticos se han negado a la caracterización. Eso constituye un fraude procesal, impedir que una orden judicial se ejecute".



Gómez anotó que, frente a esto, la Secretaría de Gobierno y la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas están evaluando acciones.

¿Qué pasa si no se permite este último intento de caracterización? Gómez explicó que sin este requisito, el retorno de indígenas a sus territorios no podría continuarse.



Además, podría abrirse la puerta para continuar con la orden de desalojo emitida a finales de 2021 por parte de un inspector de Policía pero que, por orden judicial, se encuentra temporalmente suspendida.



"La orden de desalojo, fruto de la querella, tuvo que suspenderse por una orden judicial. La orden judicial ordenaba que hasta que no se realizara una caracterización, no se le brindaran alternativas de reubicación por parte del Distrito y no se le ofertara por parte de la Nación distintas alternativas para un retorno seguro, no podía continuarse con este procedimiento. Las distintas etapas han venido agotándose (...) Los jueces han tomado nota de la renuencia por parte de algunos líderes (...) Agotados estos puntos, cuando se tenga certeza sobre el cumplimiento y el juez levante esa suspensión, se continuará con el desarrollo del proceso policivo como lo ordena la ley", detalló Gómez.

Este lunes, EL TIEMPO habló con Leonival Campo, autoridad mayor de los emberá katío, sobre el proceso de caracterización. Campo, aunque señaló que no tenía claridad del procedimiento, manifestó que hay voluntad. “La semana pasada un grupo habló con el doctor Vladimir, y él dijo que se iba a levantar la caracterización, pero todavía no sabemos las fechas ni cómo se va a realizar. De nuestra parte, estamos abiertos a este proceso”, dijo.

