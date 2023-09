Desde este mes de septiembre, la estrategia Ingreso Mínimo Garantizado (IMG) de la Alcaldía Mayor de Bogotá brindará apoyo económico a más de 161,000 hogares que se encuentran en situación de pobreza en la ciudad. Estos hogares quedaron desprotegidos después de que el Gobierno Nacional eliminara el programa 'Ingreso Solidario' y los excluyera del nuevo programa 'Renta Ciudadana'.



(Le puede interesar: 3.000 policías garantizarán la seguridad en el Día del amor y la amistad en Bogotá).

La Alcaldesa Mayor de Bogotá, Claudia López, anunció esta medida y explicó que de los 161,740 hogares beneficiados, 142,648 dependían exclusivamente de la asistencia del Gobierno Nacional, mientras que 19,092 recibían apoyo tanto de la Nación como del Distrito de manera complementaria.



"El Gobierno Nacional eliminó el Programa 'Ingreso Solidario', creando en su lugar el nuevo programa 'Tránsito a Renta Ciudadana'. En esta transición, excluyeron por completo a 161,000 familias en situación de pobreza en Bogotá", afirmó la alcaldesa López.



(Le puede interesar: Minambiente dice que Claudia López no ha entregado alternativas para la Van Der Hammen).

Facebook Twitter Linkedin

Bogotá hará transferencias a hogares pobres no cubiertos por Gobierno Nacional Foto: Alcaldía de Bogotá.

La Alcaldía asumirá la responsabilidad de apoyar completamente a estos 161,740 hogares, ya sea complementando los montos que recibían previamente o proporcionando apoyo financiero total. "Quiero informarles a los bogotanos, y especialmente a las familias más humildes de la ciudad, que la Alcaldía Mayor de Bogotá, con los impuestos de los ciudadanos, va a asumir el giro de Ingreso Mínimo Garantizado a las 161,000 familias que el Gobierno sacó y dejó en la pobreza, sin ninguna transferencia monetaria", manifestó la alcaldesa López.



Este compromiso generará un costo adicional para el Distrito de aproximadamente $3,000 millones al mes, equivalentes a $12,000 millones para el resto del año. Es importante destacar que estos 161,740 hogares, a pesar de estar en condiciones de pobreza, dejaron de recibir un promedio de $24,000 millones entre enero y agosto debido a la transición de programas gubernamentales.



En respuesta a esta situación, el Consejo de Gobierno Distrital tomó la decisión de garantizar que los hogares más necesitados y vulnerables de Bogotá reciban apoyo económico a través del IMG durante el resto del año. "Bogotá tiene que asegurarse de que las familias en situación de pobreza no sean dejadas atrás. Estas 161,000 familias excluidas por el Gobierno nacional serán atendidas por el Distrito para evitar que caigan en la pobreza extrema", señaló la Alcaldesa.

#EnVivo 🔴 Informamos a los bogotanos que a partir de septiembre la Alcaldía de Bogotá realizará pagos de Ingreso Mínimo Garantizado a más de 161.000 hogares que quedaron desatendidos por los programas del Gobierno Nacional. https://t.co/qgmkWuIyIX — Claudia López Hernández (@ClaudiaLopez) September 14, 2023

La Administración Distrital reconoce que la pobreza en el país y la ciudad aún no se ha recuperado de los efectos de la pandemia de COVID-19 y se ha visto afectada por el aumento en la inflación, lo que ha reducido los ingresos familiares.



Es importante mencionar que los hogares que ya reciben transferencias de otros programas del Departamento para la Prosperidad Social, como Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Colombia Mayor y Tránsito a Renta Ciudadana, no recibirán pagos adicionales de la Alcaldía Mayor de Bogotá, ya que la cobertura estará garantizada por el Gobierno Nacional.



Desde su inicio en 2020, el Ingreso Mínimo Garantizado ha beneficiado a 1,310,557 hogares en situación de pobreza en Bogotá, con una inversión de 2 billones de pesos. Además, el 88% de los titulares de transferencias monetarias en lo que va del año son mujeres, lo que demuestra el compromiso de esta estrategia en promover la autonomía económica de las mujeres.



La Alcaldesa Mayor hizo un llamado a la directora del Departamento para la Prosperidad Social (DPS), Laura Sarabia, para que corrija esta difícil situación que ha puesto en riesgo a las familias vulnerables de Bogotá. "Lamento mucho esta decisión que tomó el Gobierno Nacional, y por eso quiero invitar a la nueva directora del DPS a corregir esta situación. Lo que esperamos es que el Gobierno del Presidente Petro haga más por reducir la pobreza, no menos, y saque de manera efectiva a más familias de la pobreza", concluyó la Alcaldesa.



El compromiso de la Alcaldía Mayor de Bogotá es claro: no dejar atrás a las familias en situación de pobreza y seguir trabajando para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos más vulnerables.

Más noticias

*Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información de Alcaldía de Bogotá, y contó con la revisión de la periodista y un editor.