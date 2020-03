Bogotá hará simulacro de aislamiento obligatorio

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, explicó que el próximo fin de semana se aplicará en la ciudad un simulacro de aislamiento obligatorio, y que la logística la explicará mañana miércoles 18 de marzo.

"Tenemos que empezar a prepararnos para lo que pueda ser ya no solamente un estudio en casa, un trabajo en casa, puede ocurrir en el tiempo, más adelante, que todos nos tengamos que quedar en casa, todos", dijo la mandataria.



López explicó que esto es una preparación "por si algún día nos tocara, pero necesitamos entender cómo es la logística de aislarnos todos en casa, quiénes sí pueden y quiénes no pueden. Nos interesa ver quiénes no pueden y quienes salen, por qué salen".

La alcaldesa agregó que las reglas de este simulacro serán establecidos de común acuerdo con la ciudadanía, para lo que estarán recibiendo propuestas desde mañana hasta el mediodía del jueves.



Otras medidas



1.La secretaría de Salud de Bogotá y aseguradores privados establecen protocolos y criterios para reprogramar procedimientos electivos, que no son indispensables, se va a fijar un protocolo para eso.



2. Movilizar y trasladar servicios, queremos ver cuánto podemos crecer en capacidad hospitalaria y UCI.



3. Limitar al máximo posible las visitas en los hospitales, para tener menos congestión y menos gente circulando en los hospitales.



Sobre actividades culturales:



La mandataria explicó que siguiendo los lineamientos del Gobierno Nacional, todos los eventos que superen más de 50 personas será prohibido. Es decir, se cierran temporalmente los equipamientos culturales como la Media Torta, bibliotecas y el Planetario.



Tampoco habrá Ciclovía ni domingo, ni lunes festivo de simulacro, y a partir de mañana se establecerán restricciones a la venta de bebidas alcohólicas con establecimientos de Bogotá y Cundinamarca.



BOGOTÁ

EL TIEMPO

Twitter: @BogotaET