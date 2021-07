Aparece sin vida el joven manifestante Duván Barros

Después de un mes, apareció sin vida el menor de edad Duván Felipe Barros, quien había desaparecido desde el pasado 5 de junio en medio de una jornada de movilizaciones en el portal de Las Américas, en la localidad de Kennedy.

La familia de este joven de 17 años de edad pasó todas estas semanas buscándolo en hospitales, estaciones de policía e incluso en Medicina Legal, desde donde les habían manifestado que él no estaba allí. Sin embargo, la tarde de este domingo esta versión cambió y se confirmó finalmente la identidad.



“Estaba aquí cantando rap –dijo una tía sobre su sobrino desde el portal de Las Américas- y participando pacíficamente en la protestas. Para esos días apareció un cuerpo del caño que rodea el Portal (…) hoy más de un mes después, nos informa Medicina Legal que a partir de cotejos dactilares que el cuerpo corresponde a este menor que estaba desparecido hace un mes”, manifestó la mujer.

#ElNoctámbulo



El cuerpo de Duván Barrios, un menor de 17 años de edad desaparecido desde el 5 de junio en medio de las manifestaciones, fue hallado en la morgue de Medicina Legal 37 días después. Familia denuncia al Estado por su desaparición y muerte.@BallesterosLeo@CityTv pic.twitter.com/XNKQvBAtJr — Arriba Bogotá Citytv (@ArribaBogota) July 12, 2021

La familia de la víctima asegura que hay testigos que sostienen que vieron cuando, supuestamente, hombres del Esmad se llevaron a Duván Felipe el día que desapareció. Las autoridades de la ciudad, que aún no se pronuncian sobre este caso, deberán investigar mientras Medicina Legal esclarece las razones por las que falleció el joven.



Por su parte, el general Eliécer Camacho, comandante de la Policía de Bogotá, explicó que no es cierto que miembros de la Policía Nacional estén detrás de este hecho.



"Este joven fallece por inmersión de acuerdo al dictamen de Medicina Legal, el mismo día de los hechos, el 5 de junio del presente año. Fue ubicado el 6 de junio y trasladado de manera inmediata por el CTI a Medicina Legal. Al parecer, de acuerdo a una confusión, hasta el día de ayer dan la plena identidad del joven Duván.



El alto oficial agregó que la madre del joven explica que su hijo no pertenecía a ninguna primera línea, ni que estaba haciendo ninguna actividad de protesta. "Igualmente, la Fiscalía adelanta las actividades pertinentes para esclarecer los hechos por los que tienen declaraciones que dan cuenta de que que se trataría de un ahogamiento".

