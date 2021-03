Denuncian muerte de joven en custodia en estación de Policía

No hay respuestas que expliquen la muerte de un joven de 21 años en la Estación de Policía de Tunjuelito, en el sur de Bogotá, el pasado jueves 4 de marzo.



Según los familiares de la víctima, Cristian Londoño Rodríguez, de 21 años, llegó sin signos vitales al Hospital El Tunal después de haber sido encontrado con una herida de arma blanca en la clavícula.

Londoño permanecía en custodia desde noviembre de 2020. Para ese momento, se encontraba en la estación de Policía de Usme y, luego, fue trasladado a Tunjuelito.



Fue allí donde lo encontraron la semana pasada. Quién y por qué lo hirió son preguntas que aún están sin respuesta. Lo único que pudo saber CITY TV, de manera preliminar, es que la Policía confirmó que la investigación se remitió al CTI de la Fiscalía.



La familia, mientras tanto, pide celeridad para saber qué ocurrió. La madre del joven, Yorledy Rodríguez, asegura que, al momento, ningún miembro de la Policía se ha comunicado con ellos y que, incluso, ella se enteró de la tragedia por la llamada de otro recluso.



"Me llama un recluso detenido. Me dice 'ay señora, no sé cómo decirle'. Su hijo fue trasladado a la estación de Tunjuelito y al parecer está muerto", cuenta la mujer.

Entonces, Yorledy inició una búsqueda por las estaciones de Policía de Usme y Tunjuelito. Pero vino a encontrar a su hijo en Medicina Legal. Asegura que su hijo llegó al Hospital El Tunal sin signos vitales entre las 7 y 7:30 p. m.



"El derecho de las cosas es que la Policía me dé una respuesta. Nadie me ha informado para saber de mi hijo", reclama la mujer.



Otro de los familiares de la víctima señaló "es evidente que hay hacinamiento en todas las estaciones de la Policía. Y en el informe policial no hay ni siquiera la información de un testigo".

