Hallan cadáver en matorrales de la Av. Ciudad de Cali con calle 132

Un cuerpo de una persona sin vida fue hallado por las autoridades, tras recibir una llamada a la línea de emergencia 123, por vecinos de la localidad de Suba.

El hecho se presentó en la madrugada de este lunes, en el costado derecho de la Avenida Ciudad de Cali, a la altura de la calle 132, entre unos matorrales del sector.



"Nos avisan que hay un cuerpo abandonado y tirado en la vía pública, por lo que procedió la patrulla más cercana, la cual la encuentra y toma los signos vitales, y se percatan de que está sin vida", explicó el Coronel Jersson López, oficial de inspección de Policía de la ciudad.



Posteriormente, la Policía Judicial se remitió al sitio para hacer el levantamiento del cuerpo, al que no le encontraron heridas causadas por ningún tipo de arma. No obstante, activaron una unidad de investigación de homicidios de la Sijín, debido a las circunstancias en las que se conoció el suceso.



"Estamos por establecer si es una persona residente del sector o de habitabilidad de calle. Lo cierto es que tiene, aproximadamente, entre 37 y 40 años de edad, y que muy cerca se encontraron botellas de licor, que al parecer, habría ingerido el fallecido", afirmó López.



Por ahora, las autoridades están en la tarea de encontrar a los familiares de esta persona y recopilar más pruebas, así como establecer las verdaderas causas de su muerte, en las que no se descarta que tengan que ver manos criminales.

REDACCIÓN BOGOTÁ CON INFORMACIÓN DEL NOCTÁMBULO DE CITY TV