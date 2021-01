Habría menos camas UCI de las que informa el Distrito, dice Personería

El número de camas disponibles en al menos ocho Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) de diferentes hospitales de la red pública de Bogotá, sería inferior al que informan las autoridades sanitarias de la ciudad, de los que en realidad hay en los centros médicos.



Así lo informa este miércoles la Personería de Bogotá en un comunicado en el que hace una relación de las cifras oficiales entregadas por la Secretaría de Salud, con las que un equipo de profesionales constató en una visita presencial el 4 y 5 de enero pasado a 10 instalaciones hospitalarias de la capital.



“De acuerdo al informe entregado por la delegada para el sector Salud, posterior a las visitas administrativas a las Unidades de las cuatro Subredes Integradas de Servicios de Salud – SISS, con el fin de verificar entre otros aspectos, la capacidad hospitalaria en las Unidades de Cuidados Intensivos, se evidenciaron casos donde el porcentaje de ocupación de camas UCI asignadas para COVID, supera las cifras registradas en el Sistema Integral de Referencia y Contrarreferencia- SIRC”, informaron.



Por ejemplo, el reporte de SaludData sobre el hospital Simón Bolívar es que allí hay asignadas 178 camas UCI para covid, de las cuales 101 estaban ocupadas. Lo que evidenció la Personería es que En realidad hay 94 UCI y que de ellas 74 están ocupadas. Lo mismo ocurre por ejemplo con el hospital de Kennedy. El reporte oficial es que hay 52 camas asignadas a UCI, 32 en uso, pero la realidad hallada es que son 36 asignadas y 34 de ellas ocupadas.

Las cifras reveladas por la Personería de Bogotá. Foto: Personería de Bogotá

Es decir, mientras los datos oficiales mostraban el 4 y 5 de enero una ocupación del 62 por ciento en el hospital de Kennedy, la realidad era que estaba en el 94 por ciento, según lo argumentado por el ente de control distrital. Pero no solo hubo hallazgos en las UCI.

“De otro lado, la Personería de Bogotá acompañó y monitoreó la operación del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias- CRUE-, durante 12 horas continuas (Desde las 7 p.m. del 4 de enero a 5:00 am. Del 5 de enero), evidenciando que algunas IPS de la red privada del distrito, reportaron emergencia funcional ante la falta de personal médico y asistencial, y desabastecimiento de medicamentos”, señalaron.



Han sido varias las reacciones a este anuncio. Por ejemplo, el concejal Luis Carlos Leal. "Este hallazgo es extremadamente grave. ¡Es necesario y urgente que aclaren esta situación! Con la salud no se juega, no se manipulan cifras por dar "resultados"", expresó leal en su cuenta de Twitter.

Por su parte, el secretario de Salud, Alejandro Gómez, y el de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, hará este miércoles un recorrido por diferentes clínicas y hospitales de la ciudad para verificar la información. "Luego de un recorrido por la localidad de Usaquén, ofrecerán declaraciones a los medios de comunicación en el hospital de campaña ubicado en el hospital Simón Bolívar, para hablar de la situación de las UCI y la capacidad instalada que le ayudará a Bogotá a pasar el segundo pico", informaron desde la entidad.

