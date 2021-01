Jáider Fonseca tenía 17 años cuando lo asesinaron. La noche del 9 de septiembre del 2020, en inmediaciones del CAI Verbenal, en Usaquén –uno de los puntos más críticos de las protestas de ese día, originadas por el homicidio de Javier Ordóñez–, este menor decidió salir a manifestarse. Lo hizo de manera pacífica y al frente de su vivienda.



No obstante, en momentos en los que los disturbios y la violencia se tomaron la zona, trató de resguardarse tras una puerta. Sin embargo, recibió cuatro impactos de bala, al parecer accionados por policías.



Un año y 10 meses antes de esto, el joven y su hermana, de 13 años en ese momento, deambularon por 15 días en la ciudad, ya que su mamá los había sacado de la casa. No tenían a dónde ir. Pasaron momentos difíciles, pero la fortuna les sonrió tiempo después, ya que una familia decidió acogerlos.



“Vivimos juntos durante un año y 10 meses, y puedo decir que él era el ser más alegre, amoroso y luchador, fue un padre joven, a sus 17 años para ser exactos, trabajaba como domiciliario o pintor para ganarse la plata de los pañales de nuestro hijo Samuel”, cuenta Maira, la joven viuda que exige justicia para su “niño”.



“Le digo niño porque por todo se emocionaba, así solo fuese un dulce, él era feliz, era un guerrero que luchó hasta el día de su muerte”, lo recuerda de nuevo Maira, quien ahora lucha por que se la reconozca como víctima, ya que era su compañero sentimental.



Según explicó, el fiscal del caso solo la reconoce como la madre del hijo de Jáider, pero no como su pareja sentimental no obstante que, explica, llevaba más de un año y 10 meses conviviendo en la misma residencia con el joven. “Él estaba en la calle, a la intemperie junto a su hermanita, y mi familia y yo los acogimos”, sostuvo la mujer.

Finalmente, su anhelo es que los responsables de este crimen paguen por lo que hicieron.

“Deseo con todo mi corazón que sean condenados estos asesinos, que paguen con cárcel, y que no solo ellos sean los judicializados, sino también las líneas de mando, aquel que dio la orden, el uniformado que estuvo de cómplice y no hizo nada para detener está masacre. Ya son más de cuatro meses y nuestra sed de justicia se hace más y más grande”, afirmó.



BOGOTÁ

EL TIEMPO

Twitter: @BogotáET

