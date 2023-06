El actuar de la banda 'Los Gadiel' era, por decir lo menos, tenebrosa, de hecho se convirtieron en el martirio de los ciudadanos que visitaban sitios exclusivos de Bogotá en la Zona T.



Según la Fiscalía General de la Nación son los responsables de, al menos, 18 paseos millonarios en Bogotá, pero se cree que podrían ser más.



Me tocaban, me bajaban el pantalón, nos hacían quitar las botas.

Uno de los casos que más impactó en las audiencias fue el de una mujer que, acompañada de su hija y otra mujer, vivieron una completa pesadilla al ser víctimas de un paseo millonario o secuestro express.



Cuando ellas tomaron el taxi la primera pregunta sospechosa por parte de conductor fue que si se podía desviarse para coger la Circunvalar y así llegar al destino solicitado.



"Pues como sí era una ruta usual, yo se lo permití. Subiendo por la calle 34 con carrera 5, cerca del semáforo se metieron cuatro personas, dos por cada lado del vehículo en donde estábamos".

Varios de los integrantes de la banda 'los Gadiel' que operaba en la exclusiva zona. Foto: Foto: Suministrada

Inmediatamente ocurrió eso comenzaron a quitarles las pertenencias, les raparon sus celulares y violaron sus claves para acceder a las aplicaciones bancarias. Mientras eso pasaba, las amenazaban de muerte y les gritaban toda clase de improperios. Era su forma de amedrentar a las víctimas.



Como si el robo y el secuestro fuera poco les comenzaron a desabotonar las camisas para abusar de ellas. "No solo decían que estaban buscando si teníamos dinero guardado sino que se aprovechaban de nosotras como mujeres. Nos decían: gonorreas, en dónde está el dinero. Yo solo les respondía que tenía 40.000 pesos en la cuenta".



Ella tuvo que ver cómo le apuntaban con un arma de fuego a su hija y a la otra pasajera con un arma cortopunzante. No querían entender que ella no llevaba más dinero. "Como yo tenía tarjetas de debito y crédito, ellos imaginaron que yo mentía y tenía plata".

Prácticamente nos desvistieron. Pensábamos que nos iban a violar.

Cuando pasaban por la estación Santa Fe, la víctima pensó en tirarse del vehículo pero por temor a que sus acompañantes se quedaran solas decidió no actuar. "Además nos amenazaban para que nos quedáramos calladas. Me tocaban, me bajaban el pantalón, nos hacían quitar las botas. Luego, se asustaron al ver una patrulla y cogieron por toda la lle 26. Fue casi hora y media que nos tuvieron retenidas . Nos dieron vueltas y vueltas. Fue una pesadilla".

Banda delincuencial señalada de paseos millonarios. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

Las víctimas quedaron desubicadas. "Luego nos dijeron que nos iban a dejar tiradas a cada una por separado. Entonces nos asustamos mucho. Es que eran siete hombres con tres mujeres".



Las pasajeras tuvieron que rogarles que las dejaran juntas que ellas no iban a denunciar. "Prácticamente nos desvistieron. Solo recuerdo que pasamos por la universidad Nacional. Luego se entraron a una especie de parqueadero gigante, como con casas derrumbadas. Ahí llegaron dos taxis más. Nos agarraron del cabello y nos golpearon contra las paredes. Pensábamos que nos iban a violar. Ahí fue cuando el taxista que nos recogió dijo: suelten a esas gonorreas y ahí, por fin, nos dejaron abandonadas. Nos dijeron que nos cogiéramos de la manos y camináramos. Pensamos que nos iban a matar".



Luego vieron a un taxi más, cómplice, en la carrera décima con avenida 19. "Seguro era cómplice. Nos preguntó que si nos acordábamos de la cara de los atracadores. Fue tenaz". Estas mujeres se salvaron de milagro de haber sido asesinadas y aún no se reponen no solo del daño físico sino de los traumas psicológicos.

Judicialización

Según la Secretaría de Seguridad, luego de una ardua investigación 'los Gadiel' fueron capturados, señalados de realizar los 'paseos millonarios' en la 'zona T'. Según las primeras investigaciones usaban taxis para ganar la confianza de sus víctimas.



En los videos revelados por las autoridades se denotan los operativos realizados por el Gaula de la Policía Nacional, cuyos miembros venían haciéndole seguimiento a esta peligrosa banda de atracadores que tenía azotado este sector.



Sus principales víctimas eran los clientes que salían de los establecimientos de esparcimiento de la zona. Se les imputarán los delitos de concierto para delinquir agravado, secuestro extorsivo y hurto calificado. Incluso, dice la autoridad, utilizaban a menores de edad para cometer este delito.



Los escándalos por paseos millonarios, drogas y jíbaros por doquier, consumo de alcohol en vía pública, prostitución y atracos en la zona rosa de Bogotá, ubicada entre las calles 82 y 85 y las carreras 11 y 15, son cíclicos.



Muchas administraciones han luchado por acabar con los delitos en este sector, atractivo para los ciudadanos y turistas nacionales e internacionales, pero lo cierto es que tiene una especie de karma.



Los afectados, como siempre, son los residentes que ven deteriorada su zona, y los comerciantes que ofrecen sus servicios cumpliendo la ley. La ilegalidad termina por minar sus ganancias.



Cocaína, marihuana, LSD, popper, éxtasis, fenciclidina, entre otros alucinógenos, se distribuyen en los más conocidos como barras libres, en bares, discotecas y hasta en la calle, a la vista de todos.



Se han venido adelantando reuniones con el gremio de los bares y restaurantes de la zona para coordinar la puesta en marcha de entornos seguros y articular la presencia de la Policía Metropolitana con el esquema de seguridad y logística privada de los establecimientos pero, claramente, falta mucho por mejorar.

