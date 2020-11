Habla motociclista embestido por carro de alta gama

Cuando Carla Acevedo vio la escena de la carrera 15 con calle 82, lugar del siniestro vial cuyo video se hizo viral este fin de semana, pensó que su esposo, Jhonatan Rocuts, el motociclista impactado por el carro de alta gama, había muerto.



“La moto estaba destrozada. Pensé que lo habían matado. Pero luego lo vi en la clínica, vivo. Estaba nervioso, le dolían las piernas, la cabeza”, le contó Carla a City Tv.

Y es que el siniestro fue impactante. Ocurrió en la noche del 31 de octubre y fue grabado por testigos. En el video se ve cómo Jhonatan va tranquilamente en su carril y, cuando se está deteniendo por el cambio de semáforo, es chocado por el conductor que va a alta velocidad y que no solo no se detiene a ayudarlo, sino que se pasa el semáforo y escapa de la escena.



“Iba a tomar la 85 cuando sentí el golpe por detrás de ese auto Mustang. Fui expulsado dos metros pasando la cebra”, cuenta Jhonatan, quien vivió para contarlo, pero quien, como reportaron las autoridades de tránsito, tuvo golpes en el craneo y en la cadera.



Además, él no fue el único afectado esa noche. Más adelante, ese mismo carro alta gama chocó con un carro blanco, causando graves daños materiales.

Grave accidente de tránsito en Bogotá. Foto: Citytv

"El impacto fue muy fuerte. Cuando levanto la cabeza, el sujeto ya no se encuentra. Hay otros carros afectados", aseguró otra de las víctimas.



Miguel Forero, otro afectado, aseguró que ese mismo carro gama alta lo chocó a él esa noche: "Al carro mío le dañó la puerta lateral, el bumper, el capó... la farola también la sacó a volar junto con el amortiguador de otro carro que resultó por allá adelante".



Al parecer, las autoridades, con apoyo de videos de cámaras de seguridad, ya lograron identificar al propietario del vehículo de alta gama con el que se produjo este siniestro múltiple.

BOGOTÁ - CITY TV

*Con reportería de Miguel Porras, periodista de City Tv