La Secretaría de Salud de Bogotá suspendió de manera provisional esta semana a la gerente de la Subred de Salud Centro Oriente, Claudia Ardila, argumentando los “graves hallazgos” de una auditoría especial realizada por orden de dicha entidad y la junta directiva de la Subred, a partir de “múltiples denuncias y quejas de usuarios”.



La auditoría especial, igual que el informe de una visita de la Superintendencia Nacional de Salud, advierten 36 posibles hallazgos, entre ellos en la contratación de personal, en el cobro de cartera, en la gestión para subsanar el incumplimiento en el abastecimiento de medicamentos, el reconocimiento de obligaciones que no cumplían los criterios y cobros indebidos a una EPS por servicios no prestados.

El secretario de Salud, Alejandro Gómez, en la rueda de prensa en la que dio a conocer la decisión contra la funcionaria, señaló además que se trataba de la tercera suspensión y que Ardila no ha sido declarada insubsistente porque fue nombrada para un periodo de 4 años.



Un día antes, el Confis, organismo que encabeza la alcaldesa e integran cinco miembros del gabinete distrital, entre ellos el de Salud, le había negado a la Subred la solicitud de una adición presupuestal por 29.000 millones de pesos, señalando que “situaciones administrativas no dan las garantías suficientes para la toma de este tipo de decisiones”.Y ese mismo día, horas después de la suspensión, fue aprobada la adición.



EL TIEMPO habló, con la médica Claudia Ardila sobre la nueva suspensión y de las auditorías internas y de la Supersalud. La funcionaria asegura que es incómoda para la administración y que en ningún momento se le ha probado un hecho de corrupción.



La Subred Centro Oriente tiene 6.200 trabajadores, tanto de plantas como por contratos de prestación de servicios, cinco hospitales y 19 centros de salud y un presupuesto de 363.000 millones de pesos al año, más el proyecto del nuevo hospital San Juan de Dios.



¿Por qué la alcaldía la suspendió de nuevo?



La alcaldía me quería suspender 12 meses, más inhabilidad para ocupar cargos públicos, y yo solicito el poder preferente de la Procuraduría porque considero exagerada la sanción. La Procuraduría me suspendió, finalmente, por 3 meses, por un contrato que se estaba haciendo por la vinculación de una persona familiar de una directiva. Eso es una falta disciplinaria. Acabo de regresar de la suspensión, que empezó el 19 de abril y terminó el 28 de julio.



Las otras dos ocasiones han sido por suspensiones provisionales, pero no sanciones. Una de la Personería, entre marzo y junio, y ahora la alcaldía, desde el 11 de agosto. La suspensión provisional es para evitar que el funcionario intervenga u obstaculice la investigación. Al cabo de 3 meses, si no hay mérito, puedo regresar al cargo sin sanción y me pagan los honorarios que me dejen de pagar.



¿El argumento de la nueva suspensión son los hallazgos de una auditoría interna?



Es comillas una auditoría. Como no lograron que la Supersalud me suspendiera o me sancionara, porque se está surtiendo el proceso, la junta directiva solicita una auditoría extraordinaria a la gerencia de la Subred, encabeza de la doctora Yiyola Peña, que contrata a siete personas particulares y ellos se basan en la auditoría de la Supersalud, que hizo una auditoría de más un mes y hace 36 hallazgos, de los cuales muchos son administrativos, o sea, no son de sanción, y otros, disciplinarios y se debe surtir el debido proceso para que uno haga descargos y pueda explicar las razones de esos hallazgos, que son en plan de mejora.



¿Esas personas fueron contratadas solo para hacer la auditoría?



Sí. En las cláusulas del contrato dice que para hacer una auditoría debe ser solicitada por la junta directiva, auditando a la Supersaud. La auditoría extraordinaria no tiene rigor jurídico ni normativo y califica, cosa que no pueden hacer. Ese informe da pie para esta suspensión provisional.

Claudia Lucía Ardila, gerente de la Subred de Salud Centro Oriente de Bogotá. Foto: Guillermo Reinoso

¿Por qué dice que no podían suspenderla por esa auditoría?



Acababa de salir la Supersalud y hay que esperar que un ente de control serio, como la Super, emita su concepto. La Supersalud debe dar traslado de los hallazgos disciplinarios, fiscales o penales a los entes de control respectivos, y ellos asumen esas delegaciones.



¿En la suspensión no hubo debido proceso?



No hay. Me notifican y de una vez me suspenden, no me dan la oportunidad de defenderme.



Pero sí hay unos resultados de la visita de la Supersalud, que habla de 36 hallazgos...



Esos 36 hallazgos son de procedimientos que de alguna manera no se hacen bien. Los procedimientos en algunas ocasiones fallan, pero son cosas administrativas, no hay ningún tipo de intención corrupta. No tenemos una queja de un paciente que no se haya logrado atender adecuadamente, a pesar de estas grandes dificultades administrativas.



Y hay incluso posibles hallazgos fiscales



Esos posibles hallazgos fiscales tienen que ir a un ente, como lo es la Contraloría, que nos dará la oportunidad de explicar. Es acogerse al debido proceso.

¿Qué piensa de la decisión del Confis de no analizar la solicitud de adición presupuestal porque no ve garantías?



El Confis dice que por encontrar hallazgos administrativos que no dan garantía. Es un argumento muy liviano. Están hablando de una persona, de Claudia Ardila como gerente. Me están señalando de no dar garantías cuando las entidades de control no me han probado absolutamente nada. Nunca se me ha sancionado por un acto de corrupción.



¿El Confis podía decidir no estudiar la solicitud?



No tienen esa competencia. La Secretaría de Salud entregó todos los documentos al Confis para que apruebe o desapruebe la solicitud de 14 mil millones de pesos por disponibilidad final y de 15.500 millones por posible recaudo a 31 de diciembre. Es una actuación que solicito se investigue. No analizó la solicitud poniendo en riesgo la salud de más de 1,7 personas de la Subred porque mi presupuesto se agotaba el 15 de agosto. El lunes tenía 689 personas hospitalizadas y 189 en urgencias.



Usted salió el miércoles y ese mismo día se aprueba la adición. ¿Se podía hacer eso?



Fue irregular no haber probado el Confis cuando lo presentamos. El 8 de agosto surtía todos los avales. El Secretario de Salud, con su firma, dice que solicito que se apruebe en Confis. ¿Qué se demuestra aquí? Una vez salgo en mi suspensión, ponen otra vez a la doctora Yiyola Peña, y esa misma noche aprobaron los 14 mil millones que había solicitado con los mismos documentos.

¿No la quieren en la gerencia de la Subred?



Claro. Es la persona. El tema es una persecución personal y política contra Claudia Ardila, por razones que no conozco.



¿Se considera incómoda?



Asumo eso porque me mantienen lejos, no me dicen nada, les molesta mi presencia y quieren que me vaya. Soy técnica, no soy política, no llego a la Subred por un respaldo político y esto puede ser una debilidad mía. Llego por meritocracia.



¿Por qué cree que Yiyola Peña ha sido nombrada para reemplazarla a usted en dos suspensiones?



Porque es de total confianza del Secretario de Salud y cumple las órdenes del secretario

El Hospital de Corferias funcionó durante la pandemia de covid-19. Foto: MILTON DÍAZ.

¿Qué tiene que ver en todo esto el hospital de Corferias? ¿Qué pasó?



Corferias es el plan de preparación del Distrito en caso de que se requiera llevar a una gran cantidad de pacientes no covid de baja complejidad. Corferias tenía 2.000 camas y yo tenía que esperar allí pacientes no covid de clínicas y hospitales para que pudieran liberar camas y atender a los pacientes más críticos.



Afortunadamente, la población acató la orden de la alcaldía de no salir, de encerarse, y la gente no consultó por diferentes sintomatologías los servicios de urgencias. Lo que llegaba a hospitales y clínicas eran covid y no eran objeto de Corferias. Y había dificultades administrativas para que las clínicas pudieran remitir pacientes a Corferias.



Por fortuna nuestras clínicas y hospitales respondieron a la demanda de pacientes covid y ninguno falleció en la puerta de un hospital sin oxígeno o por falta de una cama. Seguramente hubo capacidad desbordada, pero se atendieron.



Corferias en un momento apoyó a la Secretaría para recibir pacientes covid que estaban saliendo de las unidades hospitalarias en mejores condiciones y necesitaban un poquito de oxígeno.



¿O sea que Corferias no necesitaba llenarse?



A fortunadamente no, porque hubiera sido una catástrofe que no hubiéramos respondido a la pandemia.



¿Corferias fue o no un fracaso?



No. Gracias a Dios no estuvo lleno. Era una institución de salud preparada en caso de que se desbordara la demanda de pacientes, y no se desbordó.



Pero la sensación de la Secretaría fue esa...



Probablemente, porque el Secretario dijo que Corferias fue un fracaso, no sé qué quería con Corferias.

¿Fiesta en el hospital Santa Clara? Un video dejaría en evidencia el consumo de licor y el incumplimiento de protocolos de bioseguridad. La funcionaria habló de la fiesta en Corferias durante la pandemia. Foto: Archivo EL TIEMPO

Y la fiesta en pandemia en el Santa Clara



Estábamos en pandemia y unos muchachos salen en un video bailando. Es un hecho desafortunado. Pero eso fue un pretexto porque ya estaba siendo incómoda, y había pasado el tema de que no se habían recibido pacientes en Corferias, que no se habían recibido los embera en Corferias.



Usted fue suspendida por mentirle al Concejo en el caso de esa fiesta

Me dicen que le oculto información al Concejo, dizque porque sabía de la fiesta de diciembre (de 2020). Yo no sabía. Me enteré en enero, durante el debate en el Concejo al Secretario de Salud. Y el 15 de marzo de ese año, tres meses después, sacan un audio con mi voz, donde digo ‘si eso se trataba de una funcionaria, ténganlo con prudencia y hablamos el lunes’. No se sabe con quién estoy hablando, ni el tema ni cuando fue. Querían demostrar con eso que había dicho mentiras, pero esa es de las pruebas más mal hechas, carece de todo rigor.



Pero esa suspensión fue de la Personería...



La Personería me suspende, pero no me sanciona, porque con ese audio no se logra demostrar que yo le había dicho mentiras al Concejo.



¿Cuál es su relación con el Secretario de Salud?



Muy poca.



¿Desde cuándo se rompió esa relación?



Desde agosto de 2020. Primero, por la negativa de llevar los Embera a Corferias, que era institución habilitada para salud. Llevar personas sanas se hubiera considerado un peculado. Y segundo, querían trasladar a los grupos familiares del (parque) Tercer Milenio a Corferias, que no tenía las locaciones adecuadas, y los embera al conocer el recinto decidieron que no era el sitio adecuado.



¿Cuál es la situación de la Subred de salud Centro Oriente?



Si el Confis aprobó 14 mil millones llegamos hasta el 15 de septiembre. No nos aprobaron los otros 15 milmillones. Llegamos hasta el 15 de septiembre y ahí no sabemos qué va a pasar.



¿Cuál es la situación de las otras subredes de salud en la ciudad?



Las cuatro subredes estamos en una situación financiera precaria. Por eso pidieron adición presupuestal al Confis. Es una situación del sector salud, no solo de Centro Oriente.

GUILLERMO REINOSO RODRÍGUEZ

Editor de Bogotá

En Twitter: @guirei24