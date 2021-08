'Esperamos que se haga justicia': familia de patrullero asesinado en Bogotá

La inseguridad en Bogotá sigue cobrando víctimas. Esta vez la víctima fue el patrullero de la Policía Humberto Sabogal Soto, quien falleció luego de recibir un disparo mientras adelantaba un procedimiento policial en el barrio Ciudad Berna.



El hombre fue herido cuando intentaba requisar a dos hombres en la calle 11 Sur con avenida Caracas.



(Lea también: En un día, tres ataques de hombres armados: ¿qué pasa en Bogotá?)

Tras su asesinato, que ha generado conmoción, este jueves habló la familia del patrullero Sabogal, quienes pidieron que se haga justicia y que su asesinato no quede impune.



"Esperamos que se haga justicia y que no quede impune porque es mucha la pérdida y el dolor", dijo a Arriba Bogotá la sobrina del patrullero.



Su sobrina también aseguró que Sabogal era una persona muy carismática, que se preocupaba mucho por su hogar y sus hijos, y que era muy querido por los comerciantes del sector, quienes lo veían como un amigo.



"Era muy compañerista, nos enteramos que era muy amigo de los comerciantes del sector. Era como un papá para mi, he vivido con él siempre", contó la mujer.



"Que se queden con lo mejor de él. Era muy noble, muy sincero, muy alegre y muy humano", agregó su hermana en entrevista con el noticiero de Citytv.



(Además: Video: comunidad ayuda en captura de asesino de policía; casi lo linchan)

Era muy noble, muy sincero, muy alegre y muy humano FACEBOOK

TWITTER

Las familiares del patrullero indicaron que ha sido un momento muy difícil, en especial para la mamá del hombre, pues Sabogal era el menor de los hermanos y era el más consentido.



De hecho, contaron que la mamá del patrullero se estaba preparando para recibirlo, pues iba a viajar la próxima semana a visitarla con motivo de su cumpleaños número 42.



Además, afirmaron que han recibido ayuda psicológica y apoyo inmediato de la Policía tras los sucesos ocurridos este miércoles en el barrio Ciudad Berna.



"Hemos recibido ayuda psicológica, la Policía inmediatamente se contactó. Nos han dado el apoyo para los niños y la mamá. No nos han dejado a un lado", afirmó la hermana del patrullero.



"Solo nos queda tener fortaleza, mucha resignación y fe", agregaron sus familiares.



Humberto Sabogal Soto nació el 24 de agosto en El Espinal, Tolima, y tenía 41 años de edad.



Sabogal tenía un título como técnico profesional en seguridad, con especialidad urbana, y era integrante de patrullas de vigilancia.

Los hechos

Según las versiones iniciales, los uniformados realizaban una requisa a dos sujetos cuando estos sacaron sus armas, les dispararon y huyeron del lugar.



El patrullero Humberto Sabogal Soto falleció y el policía Jesús David Pineda Mercado se encuentra herido. Un taxista que se encontraba en el punto también resultó lesionado.



(Le puede interesar: Patrullero asesinado tenía dos hijos y 55 felicitaciones por su labor)

Facebook Twitter Linkedin

Buscan al segundo hombre que participó en el ataque a dos policías en el barrio Ciudad Berna. Foto: Archivo particular.

Tras los sucesos, los ciudadanos del sector ayudaron en la captura de uno de los sospechosos. Anderson de Jesús Romero Ugueto fue interceptado por los vecinos del sector, quienes incluso intentaron lincharlo.



El otro hombre escapó y es buscado por la Policía, que ofreció una recompensa de hasta 50 millones de pesos a quien de información que permita dar con el paradero del otro atacante de los uniformados.



*Con información de Arriba Bogotá.

Más noticias

Las medidas que adoptará el Distrito por ola de inseguridad

Políticos rechazan el asesinato del patrullero Sabogal en el sur de Bogotá