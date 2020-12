‘Nunca pensamos que nos tocaría a nosotros’

“Mi papá no fue bueno solo por haber fallecido. Era un gran esposo, padre, abuelo hijo y hermano”, dijo una de las hijas del mayor retirado del Ejército Nacional Miller Cortés, quien fue asesinado el 11 de diciembre en la localidad de Engativá, después de haber sido víctima de un fleteo por una red delincuencial conocida como ‘los de Harry’.

Su ausencia es recordada con llanto y temor por las represalias que puedan tener contra esta familia (quienes prefirieron no revelar sus nombres) los criminales que cometieron el fatídico hecho. Sobre todo porque el presunto autor, Harrison Aurelio González Rincón, es un expatrullero de la Policía, y a quien ya se le imputaron los delitos de homicidio agravado, hurto agravado y calificado, y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego. González no aceptó ninguno de los cargos que le imputan.



Sin embargo, sí quedó registrado en cámaras de seguridad del barrio Minuto de Dios cómo una persona le dispara al exmilitar, quien estaba estacionado en su automóvil, por robarle una suma de más de 10 millones de pesos. Allí, en ese instante, se apagaron las ilusiones de un hogar.



Miller, cuando no estuvo vigilando en las operaciones contra guerrilla a lo largo del país, era un hombre dado completamente a su familia.



Conoció a la que se convertiría en su esposa con apenas 16 años. Duraron siete de novios, y estaban por cumplir 35 de casados, toda una vida juntos.



De hecho, esas fueron las palabras que le dijo su esposa, cuando lo vio, ya sin vida, en el hospital Santa María del Lago. “No olvides nunca que eres el amor de mi vida”, cuenta.



“Su hoja de vida es impecable. Nunca tuvo una sola observación en sus años de servicio”, explica su hija.

Por eso, su otro gran amor fue servirle al país. De hecho, nunca fue un trabajo para él, sino más bien un hobby. “Un día me dijo que lo que más añoraba era estar de nuevo en el ejército”, confiesa uno de sus sobrinos.



Por ello repudiaba el crimen, los asesinatos y las injusticias que tuvo que presenciar, y que paradójicamente le llamaron a la puerta de su automóvil. “Nunca pensamos que nos tocaría a nosotros”, añadió.



Pero sucedió. Hace un poco más de dos semanas, Miller salió junto con su esposa a una de las entidades bancarias que se encuentran dentro del centro comercial Titán Plaza, para retirar la suma de dinero.



La diligencia se demoró más de lo esperado, pues “la tarjeta no quería leer el chip, pero finalmente se pudo hacer el retiro”, narra su hija.



Y cuenta que sus padres salieron de allí para almorzar en su casa, en el barrio El Morisco, junto con su hermano y su tía.



Iban en un vehículo propio y se detuvieron cerca de la casa para comprar unos aguacates. Su esposa fue la que entró en el establecimiento, mientras él, un instante después, fue abordado por uno de los delincuentes.



“Mi mamá escuchó un disparo y salió inmediatamente. Vio como el tipo con la cacha del arma le pegaba al vidrio del carro, pues tenía una película de seguridad y con el disparo no se desplomó. Mi papá tenía el dinero debajo del asiento del conductor y era muy fácil quitárselo, él no puso resistencia, contrario a lo que están diciendo los medios”, asegura.



Al parecer, al momento del ataque, Miller intentó echar a andar el carro (explica su familia que lo hizo para esquivar los disparos a quemarropa) y unos metros más adelante otro de los malhechores, quien estaba en una motocicleta, le cerró el paso. En esa misma moto escaparon los dos delincuentes.



Mientras huían, la esposa del mayor fue hasta el carro para llamar a su hijo por celular, pidiendo ayuda. Como estaba cerca lo condujo hasta el centro médico. Pero ya era demasiado tarde, pues un impacto de bala (el que escuchó su esposa) alcanzó su vena aorta, por lo que moriría desangrado.



“Cuando nos enteramos teníamos fe de que se iba a salvar. De hecho, teníamos tanta devoción que yo hice unas llamadas para que, una vez saliera de la operación, pudiera ser trasladado al Hospital Militar y empezara su recuperación”, señala.



“Uno de los médicos nos llamó y nos dijo que necesitaba que uno de nosotros entrara. Ingresó mi hermano a un cuarto con un psicólogo, pero a los minutos nos permitieron entrar a mi madre y a mí. Nos dieron la noticia de que había muerto. Y es muy triste porque a esa persona le importó más el dinero que una vida. Yo le agradezco a Dios que mis papás se hubieran detenido en ese lugar, porque si no, habría sido una tragedia más grande”, cuenta su hija.



Ella le pide a las autoridades que la muerte de Miller Cortés no quede en impunidad y se haga justicia.



ANDRÉS ORJUELA