A menos de dos meses de que los bogotanos elijan alcalde, los choques entre los candidatos no dejan de hacer parte del día a día. Las pujas que más han dado de que hablar son las que han protagonizado Gustavo Bolívar, del Pacto Histórico y Diego Molano, del movimiento Reconstruyamos Bogotá.



En diálogo con EL TIEMPO, Bolívar dijo que Molano no lo baja de 'terrorista' y que si continúan los ataques, no volverá a debates con él.



(Le puede interesar: ‘Si ese señor me sigue atacando, yo no vuelvo a los debates’: Gustavo Bolívar)

Según Bolívar, él tiene claro que una cosa son los vándalos y otra los de la primera línea. "Los vándalos han existido siempre, la primera línea aparece un año después en el estallido. Y qué es la primera línea: unos jóvenes que como la policía les está disparando al cuerpo, consiguen unos escudos y unas gafas y cascos y se ponen en primera línea de la marcha a proteger toda la marcha".



Y agregó que la primera línea, ni siquiera tiene manos para lanzar cosas y que hay una segunda línea que son los que tiran piedras; una tercera línea que son los auxiliares o personas que tienen que ver con la salud, que recogen los heridos.



Respecto a la tensa relación que tiene con el candidato Diego Molano, dijo: "Es que si la cosa sigue así, yo no vuelvo a debates con ese señor. Nunca tiene una propuesta para Bogotá, ni una sola, todo es primera línea, Bolívar y terrorismo. No tienen la capacidad de argumentar ni hacer propuestas que beneficien a la ciudad, sino basando toda su campaña en enlodar a otra persona y por eso el señor no despega en las encuestas, va de quinto o sexto", aseguró Bolívar.



(También: Bolívar no estaría de acuerdo con presidente Petro en idea de TransMilenio 'gratis')

Sobre la polémica que hubo en redes sociales por un montaje de unas vallas de los demás candidatos, Bolívar dijo que él hizo una para su campaña y que le empezaron a llegar memes al respecto.



"Yo no los hice, recogí todas esas vallas y puse un tuit diciendo que a Colombia la salva el humor, porque me parece divertida, porque todas las hacen sobre la base de titulares en inglés. Y una de esas es para Galán, otra para Oviedo y otra para Molano. A mí me han hecho muchas..", aseguró Bolívar.

¡¡A este país lo salva el humor!!

RT 😅😅😅😅 pic.twitter.com/GmzlL5mu8O — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) September 10, 2023

Facebook Twitter Linkedin

Jóvenes de la Primera Línea tienen todo un pliego de peticiones para el Gobierno Distrital y Nacional. Foto: Archivo El TIEMPO

No obstante, Bolívar aceptó que esas vallas sí son ofensivas, pero que Bolívar le dice a él 'terrorista'.



"Entonces, cómo reclamas respeto de alguien si llega a los debates a decir que yo incendio los CAI, que soy terrorista, que financio la primera línea si no es cierto. Uno para reclamar respeto tiene que dar respeto, si él retira los tuits que ha puesto y las palabras que ha dicho, yo con mucho gusto retiro la valla, no tengo ningún problema", indicó el candidato del Pacto Histórico.



Bolívar además aseguró que él ningún problema retiraría la valla virtual, pero que Molano tiene que retirar los tuits ofensivos. "Los de él son ya delicados porque los míos por lo menos los enmarqué dentro de un tuit que decía a Colombia la salva al humor. Yo no dije esto es cierto, este tipo va a matar niños. Tal vez el que la hizo pensó en los bombardeos que hubo cuando murieron niños cuando él era Ministro de Defensa".



Y agregó que Molano sí lo acusa directamente de terrorista y de financiador de terroristas.

REDACCIÓN BOGOTÁ