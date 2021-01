Guaqueros afectan reserva y resguardo indígena en Chía

Asombrados. Así quedaron los miembros del resguardo indígena Mhuysqa y los dueños del bosque Santa Cruz (cinco predios de unas 250 hectáreas), ubicados en el cerro La Cruz, al occidente del municipio de Chía, Cundinamarca, cuando fue encontrada una retroexcavadora realizando trabajos de explotación ilegal en sus predios.

En este lugar, desde el 2014, la empresa Proyectos Forestales S. A. S. ha adelantado trabajos de aprovechamiento con licencia de la Corporación Autónoma Regional (que conlleva una alta tala de árboles para usarla como insumo, sobre todo para viviendas). No obstante, a finales del 2020, la CAR ordenó suspender la tala hasta que se aclare un tema correspondiente a los predios.



“Uno de nuestros miembros pasó una acción de tutela, pues evidenciamos que estaban haciendo los trabajos en linderos que pertenecen a la comunidad indígena”, explicó Horacio Garzón, líder social y exgobernador del resguardo.



Sin embargo, pese a la suspensión, esta semana fue encontrada una retroexcavadora operando, por lo que rápidamente la comunidad hizo el llamado a las autoridades ambientales. “Hicimos presencia en el cerro y, efectivamente, encontramos la maquinaria”, dijo Laura Rivera, secretaria de Ambiente de Chía.

El hallazgo produjo fuertes críticas de los habitantes del municipio y reclaman que se investigue quién está detrás de las actividades que está realizando esa maquinaria pesada.



“Nosotros suspendimos desde el año pasado toda clase operaciones en el lugar, desde la orden de la CAR (...) es falso que seamos nosotros, y se puede demostrar. Nuestros trabajadores siempre están con uniforme y casco. Y quienes estaban haciendo estos trabajos se encontraban de sudadera y con cachuchas”, afirmó Joaquín Ballesteros, vocero de la empresa Proyectos Forestales S. A. S.



Esto deja la incertidumbre de por qué habría una máquina abriendo huecos en la zona. "Hay una leyenda, con respecto a una cueva llamada El Mohán, que está en el lindero sur del bosque. Como tiene límites con el resguardo, dicen que allí hay una guaca. Entonces, se ha vuelto costumbre encontrar huecos en la zona y personas que están cavando", dijo Sofía Urrutia, una de las socias y dueña de los terrrenos.



Esta teoría la reafirma Ballesteros, quien expresa: “No es la primera vez que encontramos esa clase de huecos, que ni siquiera van en dirección del trazo de nuestros trabajos, sino más hacia donde dice la leyenda que estaría el supuesto tesoro”.

Una de los huecos hechos por personas particulares, que serían de la búsqueda de la supuesta guaca. Foto: Archivo particular

Cabe aclarar que en el sector sí se evidenciaron múltiples excavaciones alrededor de las cuevas de El Mohán y otra contigua, y las que, al parecer, nada tienen que ver con la construcción de una vía.



No obstante todas estas teorías, el subintendente de la Policía Ambiental de Cundinamarca, Diego Ochoa, dijo: “En el lugar se encontraron varias personas particulares, quienes manifestaron que estaban haciendo un sendero por el cual puedan pasar una operación de aprovechamiento de recursos ambientales. Además afirmaron que habían sido contratados por otro particular”.



“Teníamos conocimiento de la leyenda. Pero no nos imaginábamos que ya había gente buscándola”, expresó el exgobernador indígena.



A los responsables de estas excavaciones, la corporación ambiental les abrirá un proceso administrativo, dado que no demostraron tener ningún permiso para operar en la zona.



“No se les abrió un proceso penal, pues según lo consultamos con la CAR, ese trabajo en particular (el de los huecos) no hace parte de los predios del resguardo indígena.



De todos modos, la corporación deberá dar claridad, también, hasta qué punto los predios pertenecen a los dueños del bosque Santa Cruz, quienes expresaron que nosotros ya hemos otorgado un estudio de títulos de la tierra en el que se demuestra que este espacio es nuestro”, afirmó Urrutia.



En caso de demostrarse lo contrario, se producirían acciones administrativas.

