No es la primera vez que el gremio de los taxistas le solicita al gobierno nacional que revise las tarifas estipuladas para el servicio de transporte que prestan. Sin embargo, dicen ellos, que la situación ya se está volviendo insostenible y que con cada incremento que se hace sobre el combustible ellos son algunos de los más perjudicados en el país pues la inversión en gasolina no se ve representada en los bajos cobros que están estandarizados para el servicio de taxi. El gremio anunció paro nacional para el próximo 9 de agosto.



La bahía Carlos Lleras, en el sector de Salitre en Bogotá, ha sido uno de los puntos en los que se han reunido los taxistas durante este paro del 22 de febrero de 2023. Foto: Sergio Acero Yate. EL TIEMPO

Frente a esto, el ministro de Transporte, William Camargo, señaló que reconocen que hay una brecha “en lo que ha significado la actualización del componente de combustibles por la eliminación de un subsidio de combustibles que veníamos manejando y que nos generó un déficit de 50 billones de pesos que todavía estamos trabajando para cerrar”.



No obstante, desde el gremio de taxistas aseguran que el alza en los precios dela gasolina todos los días los arrincona más. Ernesto Sandoval, líder del gremio taxista dijo que, “nosotros tenemos un retraso tarifario. Tan es así que la tarifa de Bogotá con la misma norma es la más baja si se compara con la de otros siete municipios principales. Eso está mal porque la balanza de costos no da para eso. Alguien se pregunta y dice ‘es que van a aumentar mucho los taxis’ y no es así, es que nosotros no podemos ir siempre a pedida frente a la estructura de costos”, expreso Camargo.



En esa vía, desde el ministerio de Transporte se ha propuesto la creación de una plataforma única para taxistas que posteriormente pueda integrar beneficios de diferentes carteras de gobierno, de empresas privadas y que sea el mismo mecanismo que se use para la compra de transporte intermunicipal y que pueda integrar y fidelizar usuarios del servicio de taxi.



En ese sentido Sandoval “aplaude” la propuesta del ministerio de Transporte y dice que es necesario que el sector “se vuelva competitivo a nivel mundial” con una actualización del servicio. “Debemos ser competitivos en materia de marcas, modelos, preparación del conductor, factor humano. Hay que hacer un esfuerzo de cara al usuario y nosotros necesitamos niveles de competitividad”.



Aunque el llamado a paro nacional por los elevados costos de la gasolina sigue en firme para el próximo 9 de agosto, el gremio señaló que están a la espera de las decisiones del gobierno nacional.



