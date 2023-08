Un carro de color negro se estrelló contra un local en la localidad de Usaquén, de Bogotá. El automóvil quebró las puertas y vidrios de un centro médico, ubicado en la carrera Séptima con calle 119, sentido sur - norte.

(Además: Video: policía propina 'trompadas' a taxista en fuerte discusión; autoridades responden).

"Un vehículo impactó contra el local comercial", señalaron las autoridades de tránsito de la capital.

A la zona acudieron una ambulancia, una grúa y el cuerpo de Bomberos para atender a los dos ocupantes del automotor de alta gama que resultaron heridos. Se investiga por qué terminó en el edificio y cómo habría perdido el control.

[05:08 p.m.] #GerenciaEnVía informa | Se presenta choque contra objeto fijo en la localidad de Usaquén, automóvil colisiona contra un establecimiento, en la carrera 7 con calle 119, sentido Sur - Norte. Unidades de @TransitoBta, @BomberosBogota, ambulancia y grúa en el punto. pic.twitter.com/KyfwUZyWrI — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) August 14, 2023

(Puede ver: Revelan último video de geólogo antes de morir en robo; mamá critica indolencia).

Motociclista fue embestido por taxi que huyó

En otro accidente en Bogotá, motociclista denuncia que un conductor de servicio público lo atropelló y se fugó. "Me empezó a cerrar hasta que me hizo caer, me di contra un árbol muy duro", relató para Citytv.

El joven permanece en una Unidad de Cuidados Intensivos ante la gravedad de las lesiones.

"Los médicos nos dicen que tiene pronóstico reservado. Necesitamos apoyo de Policía, Fiscalía y del conjunto donde fue el accidente", comentó óscar Triana, familiar del afectado.

