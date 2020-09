Gobernador rechaza propuesta de Bogotá de cierre de vía a Choachí

No parece haber acuerdo, aún, para controlar la alta afluencia de ciclistas en la vía Bogotá - Choachí. Pese a que Claudia López habló de una propuesta este fin de semana, el Gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, la rechazó.



Esta vía, que conduce a El Verjòn, es un concurrido punto de ciclistas aficionados los fines de semana. Sin embargo, la muerte de un ciclista hace unos días, al chocar contra un camión, prendió las alarmas de las autoridades.

"Esa ciclorruta, especialmente los jueves, sábados y domingos, colapsa la movilidad en ese sector. Aproximadamente se movilizan 3.000 ciclistas en una vía supremamente angosta, con un carril de ida y uno de venida sin berma, que no tiene ningún tipo de mantenimiento, porque en las curvas los ciclistas se quedan sin visibilidad, y en la que hay una gran afluencia de tráfico, porque la vía conduce a tres municipios: Choachí, Ubaque y Fómeque", le explicó el alcalde de Choachí, Carlos Velásquez, a EL TIEMPO, y solicitó "estoy tratando de visibilizar el problema para que la administración Distrital, en compañía de la Secretaría de Movilidad de Cundinamarca, tomen acciones para reglamentar esta situación, que ya se salió de las manos. Yo no puedo hacer más. Estoy tratando de proteger la vida de los ciclistas, pero que lo hagamos de manera organizada".



A esto la alcaldesa de Bogotá respondió este fin de semana: "Voy a pedirle una reunión al alcalde de Choachí. Creo que tenemos que establecer horarios en el que cerramos la vía pata vehículos y permitimos el paso de ciclistas. Luego cerramos el paso para ciclistas y permitimos el acceso para carros. Es una vía estrecha y esa combinación, sin buena organización, de ciclistas y vehículos ha resultado mortal, se producen accidentes. Hacemos un llamado a organizar, pero no a prohibir".



Sin embargo, la propuesta no pareció caer bien entre los mandatarios de Fómeque, Choachí y Ubaque, quienes fueron defendidos por el Gobernador de Cundinamarca. "No compartimos la propuesta de Bogotá de generar cierres totales para permitir el paso exclusivo de biciusuarios. Compartimos la necesidad de promover la garantía de seguridad de quienes transitan por ese corredor en bicicleta, pero también tenemos la obligación de proteger a los pequeños productores que transitan para llevar productos a Bogotá y el sustento a sus hogares", aseguró el Gobernador e indicó que esta semana habrá una reunión para buscar una solución que les convenga a ambas partes.

