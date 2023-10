Gimnasios al aire libre en Bogotá: ¿dónde están?

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) tiene habilitados varios gimnasios al aire libre gratuitos en Bogotá para que todos los ciudadanos adultos puedan disfrutar de máquinas aptas para hacer actividad física en parques del públicos.



(Además: Así operará el Terminal de transporte de Bogotá durante la semana de receso)

Los gimnasios al aire libre en Bogotá cuentan con máquinas de entrenamiento funcional, calistenia, fortalecimiento muscular, resistencia y entrenamiento interválico.



Según el Distrito, los aparatos se diseñaron de acuerdo a los estándares europeos de salud, con el fin de que ayuden a prevención, adecuación, recuperación y rehabilitación de las condiciones físicas de las personas.



Y una buena noticia, es que ahora se podrá disfrutar de los gimnasios al aire libre con acompañamiento de profesionales del IDRD en la mañana y en la tarde.



(Le recomendamos: El Ministerio de Cultura no aprobó el proyecto del Mirador del Tequendama)

Localidades donde hay gimnasios al aire libre

A continuación el listado de localidades y horarios de los gimnasios en Bogotá:



Antonio Nariño



En la Urbanización la Fragua (Calle 14 sur con Avenida Carrera 27, costado suroccidental). Martes y jueves en dos horarios: 3 p. m. y 6 p. m.



En Villa Mayor Cementerio del Sur (Calle 31 sur #30-99 sur). Martes y jueves en dos jornadas, una a las 3 p. m. y la otra a las 6 p. m.



Bosa

En Tibanica (Calle 74 sur #77I-31). Miércoles a las 7:00 a. m. y luego a las 9:00 a.m.



En la Urbanización La Esperanza (Carrera 77 l #78-50 sur). Sábados a las 8:00 a. m. y a las 10:00 a. m.



En la Urbanización La Esperanza (Calle 79 sur #77g-13). Domingos a las 8:00 a.m. y a las 10:00 a.m.



La Urbanización Santiago de Atalayas (Calle 61a sur #98b-02). Sábados a las 8:00 a.m. y a las 10:00 a.m.



En la Calle 61a sur #98b-02. Sábados a las 8 a. m. y a las 10 a. m.



Calle 70f S #80J-50. Martes y jueves a las 5 p. m. y a las 8 p. m.



En la Calle 74 sur #77I-31. Miércoles a las 7 a. m. y a las 9 a. m.



Calle 55 a sur #65-02. Martes y jueves a las 5 p. m. y a las 8 p. m.



En la Calle 79 sur #77g-13. Domingos a las 8 a. m. y 10 a. m.



En la Calle 75 bis sur #79-99. Sábado 8 a. m. y 10 a. m.



Y en la Cra. 77k con calle 65b bis sur. Martes y jueves a las 5 p. m. y 8 p. m.

Chapinero



La localidad de Chapinero contará con el acompañamiento de los instructores en el parque Virrey – el Chicó (Calle 88 #13a-40). Sábados en la mañana 7 a. m. y 9 a. m.



Engativá

Esta localidad contará con entrenadores en Bonanza (Transversal 69 bis con Transversal 68d, costado norte) Los sábados 7 a. m. y 10 a. m.



En Bosque de Normandía (costado norte de la Calle 56a con Carrera 74a) Los sábados a las 6 a. m. y a las 9 a. m.



En el parqué San Andrés (Calle 82 #100a-91) estarán los entrenadores los sábados en la mañana a las 7 a. m. y a las 10 a. m.



En la Urbanización El Trébol (entre Carreras 62a y 61a con Calle 61) Los sábados 7 a. m. y 10 a. m.



En el barrio Villas de Granada los entrenadores estarán en el gimnasio de la Calle 77 # 112-50. Los domingos a las 7 a. m. y a las 10 a. m.



Fontibón

En Atahualpa (Avenida Calle 24 #113-51) podrán disfrutar de estas actividades físicas acompañadas de instructores los miércoles a las 7:00 a.m. y a las 9:00 a.m. y los sábados a las 7:00 a.m. y 9:00 a.m.

En Sauzalito (Calle 23a #68d-98) estarán los domingos a las 7:00 a.m. y a las 10:00 a.m.

En la Urbanización Ciudad Hayuelos, etapas II, III, IV y V (Avenida Carrera 86 con Calle 29, costado Suroccidental) los sábados a las 7:00 a.m. y a las 9:00 a.m.

Kennedy



En el barrio Castilla (carrera 75 #8a-31) los entrenadores estarán en dos horarios:



miércoles a las 7 a. m. y a las 10 a. m; los sábados a las 7 a. m. y a las 09 a. m.



La amistad (Transversal 78j #41-10 sur) contará con tres horarios: lunes 7 a. m. y 9 a. m.; viernes a las 7 a. m. y 10 a. m., y sábados 7 a. m. y 9 a. m.



Las margaritas (Calle 51a s #85a-00) contará con tres horarios para que los usuarios puedan ser entrenados por los instructores: lunes a las 7 a. m. y a las 9 a. m.; miércoles a las 7 a. m. y a las 9:30 a. m. y sábado a las 7 a. m. y a las 9:30 a. m.



Mártires

​

En la Calle 26 (Avenida Calle 26 #19b-55) los instructores estarán dando sus clases los sábados a las 7 a. m. y 9 a. m.



Puente Aranda



En el barrio Ciudad Montes(Carrera 39 #10-75 sur) estarán los jueves a las 7 a. m. y a las 10 a. m.



Rafael Uribe



En Bosque San Carlos (Carrera 12d #32-44 sur) los instructores realizarán sus clases en cuatro horarios: miércoles 6:30 a. m. y 8:30 a. m, viernes 6:30 a. m. y 8:30 a. m., sábados 7 a. m. y 9 a. m., y domingos 7 a. m. y 9:30 a. m.

San Cristóbal



En el barrio San Cristóbal (Calle 17a sur #2a-50 e) se dictarán las clases guiadas por los instructores los martes a las 7 a. m. y 9 a. m.; los viernes a las 7 a. m. y 9 a. m., y los sábados a las 7 a. m. y a las 9 a. m.

Santa Fe

En el barrio Las Cruces (Carrera 5a #1-90) los usuarios estarán acompañados por los instructores en cuatro horarios: martes de 3 p. m. y a las 6 p. m., jueves 3 p. m.

y 6 p. m., sábados a las 7 a. m. y 9 a. m., y domingos 8:00 a. m y 11:00 a. m.



En el Tercer Milenio (Carrera 12 #7-74): martes y jueves 3 p. m. y 6 p. m., sábados y domingos 7 a. m. y 10 a. m.



Suba

En la localidad de suba en Fontanar del Río (Diagonal 147 #141a-42): martes 7 a. m. y 9 a. m., jueves 7 a. m. y 10 a. m., sábados 7 a. m., 10 a. m., y domingos 7:30 a. m. y 10:30 a. m.



Fontanar del Río B II etapa (Cll. 144 con cra. 145b) tendrá cuatro horarios: martes 7 a. m. y a 10 a. m., jueves a las 7 a. m. y a las 10 a. m., sábados a las 7 a.m. y 9 a. m. y domingos a 7 a. m. y 9 a. m.



En San José de Bavaria (Calle 170 #67-51) los instructores estarán realizando su acompañamientos los miércoles a las 7 a. m. y a las 10 a. m., jueves a 1 a. m. y 12 p. m. y sábados a las 7 a. m. y a las 10 a. m.



La Urbanización Suba Lombardía (Cll. 143 #109) estará acompañada de los entrenadores los miércoles a las 7 a. m. y a las 10 a. m., y los viernes a las 7 a. m. y a las 10:00 a. m.

Tunjuelito



El Tunal (Calle 56 sur #22-60) contará con instructores los jueves a las 7 a. m. y a las 9 a. m., viernes 7 a. m. y a 9 a. m., sábado a las 7:30 a. m. y 9:30 a. m., y domingo 9 a. m. y 12 p. m.



En la (Av. Calle 56a sur #24-60) los instructores darán sus clases los domingos a las 8 a. m y a las 11 a. m



Usaquén



En la Nueva Autopista (Carrera 20 #136-91): jueves a las 7 a. m. y a las 8 a. m. los usuarios podrán disfrutar de las actividades guiadas por los instructores.



En la (Calle 14 #119a-70): martes a las 7 a. m. y a las 8 a. m.



Usme

​

En Ciudad Nuevo Milenio I etapa III B – Cll. 65c con cra. 11- los usuarios podrán disfrutar de las actividades físicas: miércoles, viernes, sábados y domingo a las 7 a. m y a las 9 a. m



Igualmente en la Urbanización Miravalle I, II y III etapas, El Cortijo, San Juan Bautista y San Luis (Calle 74c bis sur #14p-04): miércoles y viernes a las 7 a. m y a las 9 a. m.



Por último en Villa Alemana en la (Calle 100 bis sur #1-17): martes y jueves a las 7 a. m. y a las 9 a. m.

REDACCIÓN BOGOTÁ