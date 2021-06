Bogotá, ganadora del premio Ciudad Bienestar 2021

La iniciativa Wellbing Cities Award, promovida por la organización canadiense NewCities, le otorgó a Bogotá el premio de Ciudad Bienestar del 2021. Esta premiación reconoce a las ciudades que en la vida urbana priorizan el bienestar de sus ciudadanos durante las políticas.



En el caso de Bogotá, el premio se dio gracias a la iniciativa del Sistema Distrital del Trabajo, que busca reconocer a aquellas personas, sobre todo mujeres, que se dedican a labores como el cuidado de hijos, adultos mayores o personas en discapacidad y que no tienen remuneración por ello ni poco tiempo libre para descanso u ocio. Con esta iniciativa, además de reconocer la ardua labor, se planea redistribuir entre hombres y mujeres estas labores y evitar una sobrecarga en un grupo poblacional.



“Estamos siendo reconocidos muy generosamente por ustedes, gracias al Sistema Distrital de Cuidado, porque en general, en Latinoamérica, no sólo en Colombia, más del 60% de las personas trabajan en la informalidad, no tienen Seguridad Social cuando están enfermo; su Seguridad Social es la pobreza de las mujeres: ellas cuidan de los ancianos, de los niños, de los discapacitados; esto es una sobrecarga, pues sacrifican su educación, sus oportunidades de trabajo, y se vuelven pobres cuidando de los otros”, reconoció la alcaldesa Claudia López.



De acuerdo a la noticia publicada por la página de la Alcaldía, Wellbeing Cities Award ha reconocido desde 2018 a más de 40 ciudades en el mundo y ha reunido a más de 1.500 líderes y expertos urbanos para ahondar en el debate sobre el bienestar.



