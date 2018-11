La economía de la noche es el nuevo reto para la capital

Salir después de las once de la noche a un restaurante, asistir a eventos artísticos en la madrugada o tomar un bus a las dos de la mañana son actividades que los bogotanos no pueden realizar porque la ciudad no cuenta con la infraestructura necesaria para ser una metrópolis 24 horas.

Por este motivo y con la intención de presentar el documento guía para la economía nocturna de la región, ayer se llevó a cabo en el Centro Textura, de la localidad de Puente Aranda, la primera Conferencia Latinoamericana para Gestión Urbana Nocturna.



Además, la secretaria distrital de Cultura, María Claudia López, y el alcalde Enrique Peñalosa, dentro del marco de la conferencia, hicieron el lanzamiento oficial de la Política Pública Distrital de Economía Cultural y Creativa, la cual tiene como objetivo generar un espacio propicio para el fomento, promoción e incentivo de este tipo de economía.

Andreína Seijas, investigadora, estudiante de doctorado en planificación urbana de la Harvard Graduate School of Design y exponente del evento, asegura que la economía nocturna “es una oportunidad para cambiar la percepción que tienen los ciudadanos sobre qué actividades se realizan en la noche y el aprovechamiento de los espacios públicos en ese horario”.



Añadió que es por medio de iniciativas como la música, el arte y el comercio que las grandes ciudades del mundo han reducido la inseguridad entre las 9 p. m. y las 4 de la mañana.



El panorama para Bogotá en este aspecto no es positivo. Aunque el Distrito cuenta con iniciativas, “aún hace falta mirar cómo se puede desarrollar la ciudad en esas horas para trabajadores, consumidores y autoridades. No solo para temas de ocio”, aseguró Seijas.

Por su parte, Benjamin van Houten, gerente de desarrollo del sector de entretenimiento y vida nocturna en San Francisco, Estados Unidos, ciudad pionera al respecto, insiste en que lo más importante para que sea una economía exitosa es “crear un enlace entre el Gobierno, empresas y personas que trabajan en la noche para establecer una ruta de trabajo”, además, señala que es necesaria la participación ciudadana en este tipo de espacios debido a que “el Gobierno no sabe cuáles son las dinámicas nocturnas, mientras que las personas que realizan labores en ese horario tienen claras las necesidades”.



La seguridad y el transporte público son el mayor reto al que se enfrenta Bogotá.

Tres preguntas a: Maria Claudia López, secretaria de Cultura

Claudia López, secretaria de Cultura de Bogotá. Foto: Cortesía: Secretaría Distrital de Cultura

‘Queremos que Bogotá confluya después de las seis y disminuya la inseguridad’



¿Bogotá es una ciudad nocturna?

​Actualmente, la capital cuenta con 11 distritos creativos en los cuales se hacen actividades culturales y artísticas para promover la noche como escenario para eventos y artistas.



¿Por qué es importante pensar en una gestión nocturna?



Permite pensar la dinámica de la ciudad después de las seis de la tarde en lo que tiene que ver con movilidad, seguridad, entre otros. Es una manera de ver a qué retos se enfrenta la ciudad y qué iniciativas podemos desarrollar para afrontarlos.



¿La inseguridad en la noche no es un problema?



Lo que queremos es incentivar que la ciudad sea una capital con flujo en la noche para disminuir la inseguridad. Además, uno de los factores importantes dentro de la economía nocturna es el POT. Es importante tener en cuenta que entre los actores de este tipo de economía están residentes y comerciantes.

Redacción Bogotá

Natalia Silva Cabrera​@NataliaSilvaCab