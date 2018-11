¿Cómo le ha ido a Bogotá como pionera de los aportes voluntarios?

¿Qué tanto dinero le puede dar a la universidad pública la idea del presidente Iván Duque de incluir una casilla en la declaración de renta para que los contribuyentes hagan aportes voluntarios para financiarla?

Buscamos la respuesta en la experiencia en Bogotá, ciudad pionera en la materia.



En el 2002, el hoy senador Antanas Mockus les propuso a los contribuyentes capitalinos aportar voluntariamente un 10 por ciento del valor de los impuestos locales, y consiguió una respuesta positiva de los contribuyentes.



En ese primer año de funcionamiento de la estrategia se reunieron 1.165 millones de pesos y esa es la cifra más alta hasta ahora conseguida.



Con los años, los bogotanos empezaron a bajar sus donaciones, al punto que en el 2012 la cifra apenas alcanzó los 72 millones de pesos.



Un informe del programa Bogotá Cómo Vamos revisó el tema en el 2013 y confirmó que uno de los principales factores que contribuyó a la caída estrepitosa del aporte fue el escándalo del carrusel de la contratación, que golpeó fuertemente la confianza en el gobierno de la ciudad.



La reducción de los ingresos por ese concepto entre el 2002 y el 2012 fue del 93 por ciento. De 62.000 aportantes se pasó a solo 3.014.



En el gobierno del alcalde Gustavo Petro, el aporte tuvo un pequeño aumento, pero apenas alcanzó a llegar a 282 millones de pesos en el 2015, último año de su gobierno.

Durante la administración del alcalde Enrique Peñalosa el nivel de aporte se ha recuperado más, pero no ha llegado a los niveles de la época de Mockus. En el 2016 ascendió a 624 millones de pesos el recaudo y en el 2017 subió a 913 millones de pesos. El dato del 2018 no ha sido consolidado.



Peñalosa les propuso a los bogotanos que el aporte voluntario se dedicara a temas de seguridad. “Los ciudadanos saben que con nosotros los recursos se invertirán bien, de manera íntegra y honesta. En este momento, la seguridad es una emergencia”, dijo en febrero del 2016, y ese año subió el recaudo de 282 millones de pesos, que había logrado Petro en el año anterior, a 624 millones.



A la luz de estas cifras, puede verse que la experiencia es válida para generar solidaridad ciudadana, pero no se deben esperar niveles de aporte muy relevantes si se comparan con las necesidades de financiación. Además, las cifras pueden caerse si no se percibe un manejo adecuado de los mismos.



REDACCIÓN BOGOTÁ