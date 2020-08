Entró a página para adultos y terminó extorsionado desde una cárcel

Cuando iba camino a realizar el giro de 550.000 pesos que todavía le debía a su extorsionista, un hombre decidió cambiar de rumbo y dirigirse a las instalaciones del Gaula de la Policía Metropolitana de Bogotá, para pedir ayuda.

No había acudido a las autoridades porque tenía miedo. Eso era lo que le habían advertido sus victimarios: ni una palabra a la Policía.



Las conversaciones con los delincuentes eran a través de WhatsApp y justamente por este medio le exigieron dinero a cambio de no publicar en redes sociales, y entre vecinos, familiares y amigos, un montaje suyo en el que se lo acusaba de pedófilo y violador.



¿Pero en qué momento este hombre, un esposo y padre de familia, dueño de una latonería en Bosa Carbonel, resultó envuelto en esta situación?



Todo comenzó cuando ingresó a una página de internet para adultos, semanas antes. Allí, para poder adquirir un supuesto servicio sexual, suministró su número celular y pagó una suma de dinero. Lo contactaron y empezó una serie de conversaciones con una supuesta joven.



La confianza aumentaba y el hombre cambió su foto de perfil, poniendo una suya con su esposa y su hija. Este fue un gran error. La persona al otro lado del chat, que ya había guardado la foto de su víctima, tomó un pantallazo de la nueva imagen, y las usó para intimidar al latonero.

“Esta persona con la que hablaba por chat empieza a hacer una serie de amenazas en relación a una foto que ella toma del perfil de la víctima y le hace un montaje que dice que es un violador y un pedófilo, y lo amenaza, que va a hacer público en redes sociales y en el lugar de trabajo y a su esposa e hija”, explica un investigador del Gaula de la Mebog que recibió la denuncia el pasado primero de julio.



El hombre extorsionado que puso la denuncia estaba asustado, y le explicó rápidamente lo que había ocurrido a los detectives que recibieron el caso. Tenía afán, había quedado de hacer un giro por Efecty de 550.000 pesos. La suma total de la extorsión era de $ 600.000, pero él ya había enviado $ 50.000.



Los delincuentes sabían no solo de la existencia de su esposa e hija, sino de la latonería. Había alguien cerca. De hecho, en la primera entrega de dinero, la persona que lo estaba intimidando le escribió que la plata la había retirado en una oficina también de la localidad de Bosa.



Una hora después de radicada la denuncia, unidades del Gaula de la Policía Metropolitana ya tenía montado un plan de acompañamiento a este hombre para capturar al responsable.



Le indicaron dónde tenía que hacer la consignación, tenían hombres encubiertos en la oficina donde se había retirado la primera entrega, y acompañaron a la víctima.



“Eso es de inmediato, él nos dice y empezamos los actos urgentes. Tardamos una hora en ir al lugar. Allá llega a hacer el retiro una femenina, ella ya había hecho el primer cobro de los 50 mil pesos. Se prestaba para cobrar el dinero, porque las extorsiones las hacía una persona que estaba en un centro carcelario”, añadió el detective.

¿Quién es la capturada?

La joven de 19 años que fue capturada no opuso resistencia al procedimiento. Sabía por qué la estaban esposando. Ella tenía un contacto estrecho con una persona que está en prisión, y quien era la que se hacía pasar por una dama de compañía.



No tenía empleo, no estaba estudiando y, al parecer, vio en esta oportunidad una fácil manera de encontrar dinero. La mujer tampoco tenía antecedentes y fue cobijada por un juez de control de garantías con medida de aseguramiento domiciliaria.



Ella se convirtió en una pieza clave para desmantelar la banda detrás de este caso y posiblemente de otros de extorsión a través de internet. Aún no se ha podido determinar en qué prisión se encuentra la persona que fingía ser una dama de compañía, pero la investigación va avanzada, y se espera que pronto se esclarezca lo ocurrido.



Desde el Gaula explicaron que estos casos han aumentado considerablemente. Una investigadora de dicha unidad dijo que aunque antes de la pandemia eran comunes las denuncias por casos de este tipo, las sucesivas cuarentenas influyeron en un aumento de los mismos.



“No puedo darle una cifra pero sí se incrementó bastante, digamos que antes podrían llegar 2, 3 casos, ahora llegan 7, 8, 9 casos a la semana. Eso es más o menos la comparación que puedo hacer”, dijo.



Como en la denuncia del latonero, la mayoría de las que se reciben por este delito son de personas a quienes extorsionan para no dañar su imagen con montajes. No obstante, también son recurrentes las exigencias por fotos y videos íntimos e incluso por información privada.



“En este caso no fue así porque la foto con la que lo amenazaban era una foto de su perfil, no era de carácter íntimo. El mayor temor del señor era que se viera afectado su matrimonio, y su parte laboral”, contó la investigadora del Gaula que capturó a la joven de 19 años. La agente concluyó dando algunos recomendaciones.



Entre otras, sugirió a los ciudadanos que configuren la privacidad de sus cuentas en redes sociales, ya que los delincuentes logran sustraer información personal de sus víctimas en ellas.



“Tratar de proteger mucho la información y cerciorarse al momento de ingresar a estas páginas. Estar un poco más alerta y generar la denuncia a la línea 165 del Gaula Bogotá y comentar su caso”, invitó la investigadora.

396 extorsiones virtuales entre enero y agosto

El mayor Adrián Ramos Ruiz, comandante del Gaula de la Policía de Bogotá, manifestó que el 60 por ciento de las denuncias de extorsión en la ciudad ocurren por intimidaciones que se dan a través de medios virtuales. Conforme a lo explicado por el oficial, de las 660 denuncias que se conocieron entre el 1.º de enero y el 20 de agosto de este año, 396 correspondieron a extorsiones virtuales.

¿Cree poder vivir tranquilo cuando paga una extorsión? Así los ayuda para que sigan delinquiendo. Línea 165 @GaulaPolicia #YoNoPagoYoDenuncio pic.twitter.com/fSiDktSPiC — Policía de Colombia (@PoliciaColombia) August 13, 2020

Esto, coinciden autoridades y expertos, obedece a las condiciones propiciadas por la pandemia. “La crisis ha provocado que el uso de herramientas digitales se vea en aumento. Esto provoca que se genere un intercambio de información en volúmenes considerables, situación que ha sido aprovechada por algunos actores criminales”, explicó el mayor Ramos.

