En una reciente decisión judicial, el responsable de robar la suma de 176 millones de pesos en el norte de Bogotá fue enviado a la cárcel. La Fiscalía General de la Nación presentó las pruebas que señalan a este hombre como uno de quienes habrían participado en el hurto que tuvo lugar en la intersección de la calle 94 con carrera 21.



El hombre ha sido identificado como Santiago Sánchez Rodríguez. De acuerdo con los informes proporcionados por las autoridades, el incidente ocurrió cuando esta persona acompañado de otro individuo, y a bordo de una motocicleta, interceptaron a la víctima y le arrebataron dos maletines que contenían la millonaria suma de dinero.



Este ciudadano víctima del hurto, según informó la Fiscalía, acababa de cambiar divisas en una casa de cambio ubicada al norte de la Bogotá. El responsable del hecho amenazó con un arma de fuego a la víctima, obligándolo a darle todo el dinero.

Al percatarse del robo, transeúntes que presenciaron la escena inmediatamente alertaron a las autoridades locales. En respuesta a la llamada de emergencia, los agentes del CAI El Virrey acudieron al lugar y lograron capturar a la persona. Durante el arresto, se encontró en posesión del acusado una pistola traumática y un reloj de alta gama, según informó la Fiscalía.



Durante los primeros cuatro meses del 2023 se registraron 265 casos de hurto con armas en Usaquén. Esto representa un incremento de 140 por ciento con respecto al mismo periodo del año pasado. Cabe recordar que, pese a que recientemente se han presentado varios hechos de fleteo, esta no es una categoría delictiva.

Sandra Patricia Hernández, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, informó que el capturado tendría "correlación" con el caso de fleteo que se presentó en la carrera 15 con calle 114, donde una persona fue víctima de fleteo el pasado viernes 14 de julio. En este caso un ciudadano fue interceptado por una motocicleta y le robaron 11.800 dólares. La Policía aseguró que se están adelantando investigaciones para dar con el paradero de los otros responsables.



Durante las audiencias de imputación de cargos y medida de aseguramiento, el acusado mostró signos de angustia y se le vio llorando. No obstante, a pesar de las lágrimas, Sánchez no admitió su culpabilidad por los delitos. En su declaración, el individuo se declaró inocente, alegando no tener ninguna participación en el mencionado robo.



Un juez de control de garantías le imputó los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, así como hurto calificado y agravado a este hombre.



REDACCIÓN BOGOTÁ

