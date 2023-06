La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a cuatro

personas señaladas de golpear y causarle la muerte a un privado de la libertad en la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la localidad de Puente Aranda, en el occidente de Bogotá, en hechos ocurridos el 6 de noviembre de 2022.



La víctima, identificada como Juan Pablo González Gómez, había sido judicializada por delitos sexuales y estaba a la espera de ser trasladada a un centro carcelario. Videos de cámaras de seguridad y otros elementos de prueba, como el dictamen del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, dan cuenta de que otros hombres que permanecían en las celdas de la URI lo atacaron y sometieron a actos de tortura hasta dejarlo inconsciente.

Las investigaciones permitieron establecer que, del grupo de agresores, al parecer, hicieron parte Derby Betancourt Medina, Yovanni Segura Calderón, Fernando Arturo Cárdenas Camelo y Álvaro López Ruíz. En ese sentido, un fiscal de la Seccional Bogotá les imputó los delitos de homicidio agravado y tortura.



Los investigados continuarán privados de la libertad en las cárceles La Picota y Modelo, en Bogotá, donde actualmente cumplen medida de aseguramiento por otras conductas delictivas.

La prueba reina

En un video de las cámaras de seguridad de la URI, revelado por las autoridades, se pudo observar cómo uno de los patrulleros, de quien se conoció que vestía de civil, golpea con fuerza a González en el estómago antes de que este sea ingresado a la celda donde pasaría sus últimos minutos de vida.



Toda la escena transcurre mientras otro de los uniformados observa cuando su compañero no solo golpea a González sino que lo empuja hasta hacerlo caer al suelo. El hombre estaba indefenso y luego lo agarró por el cuello, lo levantó y lo condujo de forma agresiva dentro de la celda.



Hay que recordar que por estos hechos, que aún son materia de investigación por un grupo especializado del CTI de la Fiscalía Bogotá, hay cinco patrulleros en la cárcel acusados de homicidio doloso por acción u omisión en concurso con tortura.



Si bien no se ha podido establecer que los patrulleros participaron de forma directa en el asesinato del hombre, lo cierto es que fueron cómplices del hecho al no haber realizado ninguna acción para detener la golpiza y la tortura a la que fue sometido González por parte de los otros privados de la libertad.





