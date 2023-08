Alegría y orgullo, esos son los sentimientos de Felipe Mojica, joven de grado once del colegio Morisco, del barrio La Serena (Engativá), que fue seleccionado entre más de 500 estudiantes para ir a Estados Unidos con una beca y aprender sobre el mundo, los estudios, así como para crecer profesionalmente.



Mojica es un chico que siempre se ha destacado por su disciplina y dedicación, tanto así que es personero de su promoción y tiene un gran dominio del inglés. Es por eso que fue ganador del ‘Fourth District Spelling Bee Contest’, una competencia organizada por el Plan Distrital de Bilingüismo, y consiguió una beca para estudiar en el Centro Colombo Americano.



Con el idioma ya manejado, Mojica pisará el lugar donde se lanzó el cohete que logró llegar a la luna. Un hecho que por supuesto enorgullece a su familia, que ha sido un pilar importante en su vida, en especial sus padres, Xavier y Yolis.



“Para nosotros es un motivo de gran orgullo observar tus logros a lo largo de estos años y contemplar esta valiosa oportunidad que ahora tienes ante ti. Es un testimonio de que todo el esfuerzo, apoyo y motivación han dado sus frutos, y nos llena de satisfacción saber que desde nuestro papel desempeñamos un rol efectivo y que nunca te diste por vencido a pesar de las dificultades”, cuenta su familia.



Mojica se ha destacado por su manejo del inglés. Foto: Cortesía

Además de esta oportunidad, Mojica ha llegado a tener otros éxitos académicos como participaciones en el foro educativo distrital 2022 y en la inauguración de la cartilla Know Now 2.0, así como lograr su certificación de nivel C1 en el idioma norteamericano.



De igual manera, cuenta que tiene un proyecto propio, ‘Teens Leadership World’, en el cual su “objetivo primordial es fomentar el liderazgo juvenil y motivar a los estudiantes de instituciones distritales a transformar sus ideas en acciones concretas que beneficien a toda la comunidad educativa”.



Gracias a su disciplina y esfuerzo, fue elegido junto con otros 13 estudiantes para representar al país en el programa Jóvenes Embajadores del Departamento de Estado de Estados Unidos. Mojica busca llegar más allá en sus sueños e inspirar a las nuevas generaciones a que nunca se rindan.

Sueña con inspirar a otros jóvenes. Foto: Cortesía

Aunque se habla de sus logros y oportunidades, no todo siempre ha sido color de rosas para él, ya que, como todos, ha tenido momentos de dificultad, tristezas y adversidades.



Este joven estudiante muestra el factor humano de aprender y crecer, pues cuenta que se ha enfrentado “al desafío de equilibrar múltiples responsabilidades”, lo que le ha permitido crecer en el ámbito personal, organizando los tiempos designados para cada una de sus tareas.



Otro aspecto que ha abordado es la motivación, un factor relevante para no ‘tirar la toalla’ en momentos difíciles. “En ocasiones puedo sentirme agotado, recordar la importancia de mis metas y el impacto positivo que buscaba lograr me ayudaba a mantener mi determinación”, cuenta.



Ese es el estudiante, el trabajador, el soñador incansable, pero ¿quién es el joven detrás de esto?



En sus palabras, Mojica es “un amante de la diversión y la emoción en la vida”. Como todo joven, le gusta salir con sus amigos, ir a conciertos y tener un tiempo para relajarse con sus hobbies. Sin decir más, esa es su vida extracurricular, pero lo que más apasiona a Mojica es “ser un agente de cambio”.

También piensa en su futuro profesional, pues busca “ser un médico que va más allá del diagnóstico y el tratamiento, alguien que realmente se toma enserio el bienestar integral de las personas”. Sueña con estudiar en el exterior y ayudar a personas a salir adelante, así como él lo ha logrado.



Entre otros sueños, está presente su búsqueda incesante de generar iniciativas que ayuden a las personas y que “brinden oportunidades educativas a niños de diversas comunidades, motivándolos a perseguir sus aspiraciones”, señala Mojica.



Sin duda él es el claro ejemplo de que no hay dificultad muy grande para personas decididas que quieren hacer un cambio y ayudar a los demás, así sea con un granito de arena, en el gran reloj que es la vida.

ESTEBAN SIERRA CRUZ

REDACCIÓN BOGOTÁ