El asesinato de Óscar Bustos, un joven de tan solo 23 años que apareció descuartizado en Acapulco (México) junto con el cadáver de quien fuera su jefe, tiene más preguntas que respuestas. Todo habría ocurrido el domingo 3 de septiembre.



A ese país había decidido migrar hace cinco años para buscar un mejor futuro laboral y, estando allí, logró desempeñarse en el área de la construcción. Según sus familiares, residentes en Bogotá, lo hizo influenciado por una mujer que conoció mientras vivía en Natagaima, Tolima, con sus padres.



“Él la conoció a través de internet y ella vino hasta Colombia y se presentó a la familia. Estuvo en la casa de mis padres y después de un tiempo compartido, ella se lo llevó como a los 18 años para ese país. Siendo muy joven”, dijo Lucinda Bustos, hermana de la víctima y quien no ha dejado de llorar desde que se enteró de todo.



El 26 de septiembre de este año cumplía 24 años de edad. Era un joven trabajador y lleno de energía. “Tenía muchas metas y sueños por cumplir. Por eso, no lo pensó para irse del país. Vivía en condiciones muy precarias en una pequeña vereda. Podemos dar fe de que nunca le hizo daño a nadie”.



Mientras estuvo allá nunca desamparó a sus padres ni a sus hermanos y por eso dicen que no descansarán hasta saber qué fue lo que pasó. Por ahora, lo único que saben es lo que leyeron en un medio local del lugar donde ocurrió el macabro crimen.



El diario El Sol de Acapulco dijo que los restos humanos de Bustos fueron localizados en la carretera federal México-Acapulco, esquina con calle 24, en el minitúnel de las Cruces. El hallazgo fue reportado a las autoridades a través de una llamada de emergencia al 911, la madrugada de este domingo 3 de septiembre.



“Las autoridades informaron que testigos aseguraron que hombres desconocidos habían dejado unas bolsas con sangre. Al lugar arribaron diferentes miembros de la Policía, quienes luego de encontrar unas bolsas color negro y en su interior restos humanos, acordonaron la zona”, describió el medio.



Personal de la Fiscalía General del Estado realizaron las investigaciones correspondientes y ordenaron el levantamiento del cuerpo para trasladarlo al Servicio Médico Forense (Semefo), para la necropsia de ley.



La familia de Óscar también desconfía de la versión de quien fuera su pareja. “La esposa de Óscar, que es mexicana, se comunicó con mi esposa y sus padres que viven en Natagaima (Tolima), de donde son oriundos. Les dijo que él había fallecido y su versión es que todo pasó por un robo en el que él y su jefe se opusieron. También contó que por eso se los habían llevado y que ya cuando los encontraron estaban a las afueras de Acapulco, en un túnel, dentro de bolsas negras, y descuartizados”, contó el cuñado de la víctima.



Sin embargo, la familia de la víctima cree que las versiones de la mujer han sido contradictorias. “Mi esposa y su familia quieren saber la verdad de lo sucedido y hacer justicia. Fue una muerte muy violenta”. Esta semana se van a dirigir a la embajada de México para averiguar qué trámites se pueden hacer para tener más información del caso por parte de las autoridades mexicanas y proceder a repatriar el cuerpo.



Hoy lo único que pide esta familia es ayuda del Estado colombiano para que en ese país la investigación fluya y el hecho no quede impune. “Además pedimos ayuda para repatriar el cuerpo. Somos personas de bajos recursos y no tenemos cómo pagar todos estos trámites. Solo queremos despedirlo”.

