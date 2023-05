La familia de Anderson Beltrán, un joven de 29 años que murió dentro de un bus de la Policía en la localidad de Bosa -luego de ser retenido por, al parecer, agredir a su hermana en vía pública- exige justicia.



(Lea también: Temida banda criminal tiene acorraladas a trabajadoras sexuales en Kennedy).

Los hechos ocurrieron a principios de abril. Según contó la hermana del joven a CityNoticias, en el momento de la captura ella y Beltrán se encontraban en Bosa Centro.

"Nosotros nos fuimos a tomar unos tragos con mi hermano. Hubo un problema en Bosa Centro, ellos nos detuvieron y nos llevaron para la estación del Tequendama", afirmó la mujer.

Es allí donde en el interior de un bus institucional, con una de sus prendas de vestir, se ahorca: Policía FACEBOOK

TWITTER

La familiar del joven aseguró que a él lo dejaron en un bus de la Policía, mientras que a ella le pidieron que se bajara del vehículo.



(Además: Nuevos detalles del cuerpo hallado en bolsas en zona boscosa de Engativá).

"Me dijeron váyase. Yo les dije que por qué no soltaban a mi hermano. No lo quisieron soltar. Mi hermano allá gritaba, yo les supliqué, marqué al 112", agregó, y dijo que minutos después le informaron que Beltrán había fallecido.

Las autoridades determinaron que el joven estaba agrediendo a su hermana y por eso fue capturado. Además, afirmaron que él se ahorcó con su camisa.

"Esta persona iba a ser dirigida al Centro Integrado de Protección al encontrarse en alto grado de exaltación. Es allí donde en el interior de un bus institucional, con una de sus prendas de vestir, se ahorca", aseguró para CityTv el Teniente Camilo Torres, comandante operativo de Seguridad Ciudadana.



(Le recomendamos: Esto se sabe del fatal accidente al norte de Bogotá).

Lo que dice la familia

Tras más de un mes desde que ocurrió el deceso, la familia sigue defendiendo la inocencia de Beltrán y asegura que hay irregularidades en el caso.

Mi hermano sí tiene hematomas, tiene rasguños en su espalda, tiene golpes, entonces exigimos que digan la verdad FACEBOOK

TWITTER

"El dictamen no está completo, pero ya nos entregaron un resumen donde dicen que no le encuentran hematomas ni nada. Mi hermano sí tiene hematomas, tiene rasguños en su espalda, tiene golpes, entonces exigimos que digan la verdad. Que responda el custodio que lo tenía", dice su hermana para CityNoticias.

Por su parte, Luz Forero, tía del joven, afirma que "quieren pintar las cosas como no son. La Procuraduría nos pasa un emitido donde dice que mi sobrino fue recogido en la casa y es una mentira porque ellos fueron recogidos en Bosa Centro".



Forero añade que desde que recogieron a Beltrán "él estaba esposado, en ningún momento le retiraron las esposas y eso lo podemos verificar. (...) Ellos dicen que mi sobrino se ahorcó, cuando es una mentira, que se ahorcó de la puerta de afuera del carro, y a él nunca lo dejaron salir de la celda".



La familia les pide a las autoridades claridad y que la Fiscalía aclare lo sucedido.

REDACCIÓN BOGOTÁ

*Con información de CityNoticias

Más noticias