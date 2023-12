Bogotá: familia busca a hombre desaparecido en la localidad de Engativá

Iván Darío Triana Triana salió de su casa el pasado 30 de noviembre sobre las 7:00 de la mañana hacia la panadería de su barrio, Cortijo, en la localidad de Engativá, a comprar el pan del desayuno para ese día. Sin embargo, hasta hoy 2 de diciembre no se tiene ninguna información de su paradero.

EL TIEMPO se contactó con su esposa Johanna Espinoza, quien relató que Iván Darío

no llevaba ni el celular, ni sus documentos, debido a que esperaba ir brevemente a hacer sus compras y luego regresar.



Desde ese día, su familia ha estado solicitando a la administración del conjunto Multifamiliares Manzana Cortijo las grabaciones necesarias para seguirle el rastro, pero no las han facilitado. Las personas encargadas indican que el responsable de la clave para abrir estos archivos no se encuentra o que es necesaria la presencia de administrador, quien tampoco ha estado.



“Hemos enviado correos haciendo la solicitud, ya tenemos la carta del reporte de la Sijin, pero no nos quieren dejar ver los videos y sabemos que con eso podemos ver a qué dirección fue, si le dieron algo o qué pasó”.



A pesar de que desde la vivienda cuentan con un par de cámaras, los clips no han sido de mucha ayuda, debido a que sobre las 7:03 minutos se pierde el rastro de Iván Darío.

Johanna está casada con Iván desde hace 11 años y juntos tienen a una niña de 7 años. Ambas no parar de recorrer el barrio, pegar carteles y difundir su búsqueda.



Entre lágrimas, Johana expresa: “Lo estamos esperando en la casa, todos, la niña, yo y todos estamos esperando. Lo queremos de vuelta”.



Iván Darío, de 43 años, vestía un pantalón gris, saco azul y tenis negros. En caso de tener alguna información, los números de contacto disponibles son: 3046499689 y 3155783374.