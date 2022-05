Fueron 12 hombres con indumentaria de la Policía y Sijín los que allanaron la vivienda de un comerciante en Ciudad Bolívar y le robaron una gran suma de dinero y las pertenencias de su hogar.



La víctima de los hechos dijo que los hombres y mujeres tenían radios de comunicación, uniformes de policía y se movilizaban en motocicletas de la institución. “Los supuestos policías me solicitaron una requisa y en ese momento llegó un carro con otros uniformados, entraron a la casa, nos amordazaron a todos. Cuando empezamos a gritar salieron todos en una van y dispararon dos veces”.



De acuerdo con el comerciante, los delincuentes estaban buscando 3 mil millones de pesos. No obstante, las víctimas no contaban con tal suma de dinero, por lo que solo se pudieron llevar 16 millones de pesos.



En videos de cámaras de seguridad conocidos por City Tv quedó en evidencia cómo la banda ingresó por la fuerza a la vivienda, quebrando vidrios y golpeando fuertemente las puertas. Incluso, llegaron a asomar un arma de fuego: no les importó que en la vivienda hubiera niños.



Incluso, el comerciante asegura que una menor de 10 años fue lesionada en medio del violento atraco. "A la niña del primer piso la golpearon. Por fortuna, mis tres hijos no estaban... La niña que se escucha llorar en los videos es mi sobrina, tiene tres años. A los delincuentes no les importó y le apuntaron con un arma", contó la víctima, quien sostiene que los agresores "no son supuestos policías: son policías. Usan prendas de uso especial, uno ni siquiera se quita el carnet. Lo tiene cuando me golpea la cara con un revólver"

De acuerdo con el general Eliécer Camacho, comandante de la Policía de Bogotá, el cuerpo de inteligencia de la institución logró establecer que se trataría de una banda que opera en el sector de Arborizadora Alta y que esta compuesta por 12 sujetos. “A la víctima le fue hurtada la suma de 16 millones de pesos y emprenden la huida. Se inició un proceso de recolección de materiales probatorios y la seccional criminal asume la investigación”.

Eliécer Camacho, el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá habla sobre el caso

De la misma forma, el general Camacho anunció que se abrió una investigación interna con la Oficina de Inspección y Disciplina para verificar si hay personal policial activo involucrado en los hechos y ofreció 50 millones de pesos de recompensa por información que aporte a la investigación.

