Así cayeron cuatro delincuentes señalados de extorsión

Cuatro capturados por delitos de extorsión dejaron los tres operativos del Gaula de la Policía en Bogotá. Dos de los delincuentes atrapados amenazaban a un ingeniero de obras.

Esta persona, el ingeniero, había sido objeto de un intento de hurto de un total de 10 millones de pesos, los cuales eran para pagar la nómina de sus empleados. Este robo no terminó por consumarse, aunque la víctima resultó con una herida por arma de fuego.



A partir de allí, comenzó a recibir llamadas mensajes y videos en los sujetos con acento extranjero, lo amenazaban mostrándole diferentes armas de fuego, aduciendo que asesinarían a su familia, si no recibían una consignación por 5 millones de pesos.



" La regla nada más es la plata, oíste mijo. Así que colaborá, portate serio, portate sano mijo (...) Tengo una maldita bala para cada uno, oíste", se escucha en uno de los videos con los que se pretendía intimidar.

extorsión Video en el que los delincuentes amenazan a una de sus víctimas, intimidándolo con armas de fuego. Video en el que los delincuentes amenazan a una de sus víctimas, intimidándolo con armas de fuego. Video por: Gaula de la Policía.​

El calibre de las amenazas fue tal que los delincuentes le mencionaban los

nombres exactos de sus familiares, por lo que el ingeniero decidió poner la respectiva denuncia ante el GAULA de Bogotá.



Así, por medio de interceptaciones telefónicas, los investigadores establecieron que un hombre y una mujer, de nacionalidad venezolana, eran los autores de las exigencias económicas.



Con esta información, "los funcionarios acordaron el pago de dicho dinero a través de

una empresa de giros quien permitió obtener los datos de la persona que hizo el

cobro en la localidad de Ciudad Bolívar y de esta manera capturar a la pareja de

extranjeros", explicó el Gaula.



(Además: Homicidios y hurtos en moto: así está la inseguridad en Usaquén)



Por otro lado, una mujer colombiana residente en Estados Unidos fue

contactada a través de una red social. Allí le exigían pagar 450.000 pesos a cambio

de no publicar sus fotos íntimas, que un sujeto habría obtenido una página con contenido para adultos.



La mujer hizo la denuncia ante el Gaula quienes decidieron realizar el pago de dicha exigencia a través de la madre de la joven a cambio de la entrega de una USB con las fotos.



"En el momento en el que el victimario retiró el giro, fue capturado en flagrancia y

puesto a disposición de la justicia por el delito de extorsión", aseguró la autoridad.



Por último, otra extorsión bajo la modalidad de sexting se produjo en Soacha, desde donde estaba siendo contactada una mujer que reside en Bogotá. Un delincuente exigía la suma de un millón de pesos, a cambio de que no difundiera su información y fotografías íntimas.



La joven denunció los hechos y nuevamente, investigadores del Gaula, en medio de un pago acordado, lograron capturar al sujeto quien aseguró "que, había sido enviado a cobrar dicho dinero por otra persona cercana a la víctima", quien también hace parte de la investigación. El hombre fue capturado y deberá responder por el delito de extorsión.



Por este tipo de acciones El Gaula de Bogotá reitera a los ciudadanos que, "ante estas situaciones, no accedan a las pretensiones de los delincuentes, y por el contrario los denuncien a través de la línea 165 o en las instalaciones de la Policía Nacional".

