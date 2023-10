Desde la década de los 90, el Banco Mundial ha sido crucial para impulsar la movilidad de Bogotá. Es por eso que Leonardo Cañón, especialista en transporte urbano de la entidad, habló con EL TIEMPO sobre cómo está avanzando la ciudad en esta materia.



Leonardo Cañón, especialista en transporte urbano del Banco Mundial. Foto: César Melgarejo | El Tiempo

¿Cómo el Banco Mundial ha apoyado el desarrollo de la movilidad de Bogotá?



Son dos principales fuentes de apoyo. Una es la asistencia técnica, que se trata de entregar asesorías y recomendaciones para el fortalecimiento del IDU, la formalización de barrios y, recientemente, del concepto de taxi inteligente. En segundo lugar están los préstamos, que en el caso de Bogotá deben contar con una garantía de la Nación y están enfocados, principalmente, al transporte masivo. Ahora estamos apoyando la primera línea del metro, y trabajamos en el posible financiamiento de la segunda.



¿De qué forma garantizan la transparencia en los proyectos que apoyan, como el caso del metro?



El Banco Mundial y los miembros de la banca multilateral, cuando entregamos financiamiento, buscamos que se cumpla con las políticas de adquisiciones. Estas traen a un actor tercero que es neutral y garantiza la transparencia del proceso. En el caso de la primera línea del metro, el contrato se hizo conforme a las políticas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y han estado a la luz pública todos los documentos, además de estar en revisiones por los propios entes de control locales.

¿Por qué es tan importante que Bogotá tenga metro?



La ciudad está geográficamente marcada como un centro expandido que va de la 72 hasta la 19 y desde la 7.ª hasta la 15. Es donde hay una atracción de trabajos altísima, por lo que la movilidad de las personas funciona en forma de mariposa, en la mañana se transportan hacia el centro y en la tarde en sentido contrario, casi a la misma hora. La única forma de sostener ese volumen de viajes es con sistemas de alta capacidad. Por ejemplo, la primera línea del metro toma la ruta más cargada de TransMilenio, que es la que sale del Portal Américas, beneficiando a una zona densamente poblada que es el suroccidente.

Facebook Twitter Linkedin

Estas son la maquinas que están haciendo los pilotes del metro en el sur de la ciudad hoy 19 de septiembre del 2023. Foto: MAURICIO MORENO EL TIEMPO

¿La infraestructura de TransMilenio debería seguir expandiéndose?



No debe haber debate entre un modo u otro. Bogotá les ha apostado a los buses, al cable, las bicicletas, al TransMilenio y ahora al metro, esa red de movilidad es lo que hace a la ciudad más competitiva. Entonces yo creo que TransMilenio se debe seguir expandiendo y mejorando, es un sistema eficiente que crece relativamente rápido. Pero para conectar las zonas con altísima demanda, como el noroccidente de la ciudad, sí se justifica la red de metro.



¿Qué se debería hacer con el transporte informal?



Yo creo que los medios de transporte informal o no regulado, como el bicitaxismo, cumplen un rol muy importante. Muchas veces son más ágiles en encontrar esas necesidades de servicio y entregan la conectividad de última milla. Si bien tienen algunas situaciones de inseguridad o siniestralidad, cumplen una función, por lo que desde el Banco la óptica no ha sido pensar en ellos como un flagelo o algo que haya que combatir, sino en cómo se pueden integrar. Buscar una concesión tipo TransMilenio para tener bicitaxistas es bastante complicado, pero en algunas zonas tiene sentido. Sí hay que regularlos, pero también hacer un acompañamiento.

Facebook Twitter Linkedin

Analistas piden controlar el transporte informal que no cumple con las mínimas normas de seguridad. Foto: EL TIEMPO

¿Cuál es su concepto sobre los avances de Bogotá en movilidad sostenible?



Aunque Bogotá históricamente ha tenido una política de movilidad urbana que ha abogado mucho por la sostenibilidad, se están haciendo cosas nuevas que están figurando en el panorama internacional. Una de ellas son los barrios vitales, que es la estrategia para buscar esos lugares donde converge mucha tracción de peatones, de comercio y de artistas, haciendo repensar en cómo se entrega el espacio de la vía. Otra son las manzanas del cuidado, que buscan darles toda una infraestructura y transporte público de fácil acceso a las personas cuidadoras.



¿Qué piensa del Corredor Verde?



Como banco no hemos estado involucrados. Pero creo que tiene unos componentes importantes en cuanto a participación ciudadana, priorización del transporte público, modos sostenibles sobre el vehículo particular, además de darle una renovación a la carrera 7.ª para que siga siendo un eje de conectividad. Sé que en el detalle ha habido temas de diseño y de capacidad que no están definidos todavía, así que espero que salga el proyecto que refleje mejor los intereses y priorice estos modos sostenibles.

¿Cómo ve la movilidad de la ciudad en el futuro?



Todas las grandes urbes tienen problemas de congestión. Es un problema que crece a medida que las ciudades se desarrollan económicamente, porque hay más acceso a vehículos y crece la necesidad de movilizarse. Bogotá es una ciudad dinámica que está en un periodo de muchas obras, justamente para impulsar la movilidad. Si bien todavía tiene retos importantes en seguridad y siniestralidad, está haciendo las apuestas y las inversiones indicadas.

LAURA VALENTINA MERCADO

REDACCIÓN BOGOTÁ