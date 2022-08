A unos pocos pasos del despacho de la alcaldesa Claudia López hay un pequeño aviso que dice ‘Jefe de Gabinete’. Hasta hace unos meses esa oficina se conocía como la Secretaría Privada, pero con el traslado de Luis Ernesto Gómez de la Secretaría de Gobierno a la privada cambió de nombre.

¿Pero cuáles son las funciones que tiene el jefe de gabinete? No se trata de un nuevo cargo en el Distrito y tampoco ha existido en anteriores alcaldías. No obstante, sí había habido una persona que en el Palacio Liévano se encarga de coordinar el equipo del mandatario de turno.



Esas funciones las ha tenido el secretario privado o el general. Y desde 2019, con la Resolución 160, le fueron entregadas al privado.



La jefatura de Gabinete, entonces, es el nombre que en la actual alcaldía se les ha querido dar a las funciones especiales de la secretaría Privada, que sí existe en el organigrama de la administración y que es diferente al asesor que le lleva la agenda a la mandataria. Dichas responsabilidades, por supuesto, son entregadas a la persona en el equipo de gobierno que se considera de mayor confianza de la alcaldesa.



“Es una función a la que la alcaldesa quiere darle una relevancia especial”, dice el exsenador Antonio Sanguino y quien hoy ocupa el cargo de secretario privado y tiene las tareas del jefe de gabinete.



Sanguino, quien es muy cercano a la mandataria, se refiere a la responsabilidad de coordinar el equipo de gobierno, liderar el seguimiento a proyectos y estrategias importantes de la administración y la interlocución con el Congreso y el Gobierno Nacional, en temas como movilidad sostenible, política social (renta básica, educación, sistema del cuidado y migración, entre otros), ambiente y seguridad.



Hoy, cuenta con el apoyo de 30 profesionales, de los cuales seis son asesores; ocho, funcionarios de carrera; y 16 son contratistas.

Antonio Sanguino Páez es el actual jefe de gabinete en la alcaldía de Bogotá. Foto: Campaña Antonio Sanguino

Felipe Jiménez estuvo en los primeros dos años de la alcaldía de López como titular de la Secretaría Privada, pero desde el 6 de enero pasado, en una especie de enroque que la alcaldesa hizo, pasó a la Secretaría de Gobierno y el entonces jefe de esa cartera, Luis Ernesto Gómez, se trasladó a la privada y empieza a ser llamado Jefe de Gabinete.



“Luis Ernesto Gómez es un excelente ejecutor. Sacó adelante iniciativas de gobierno muy importantes, como el Plan de Desarrollo y el Plan de Rescate Social. Desde hoy será Jefe de Gabinete para coordinar todos los proyectos de cada sector que impulsarán el crecimiento de Bogotá”, escribió la alcaldesa en Twitter cuando anunció el nombramiento.



“La jefatura de gabinete es la llamada a coordinar todas las secretarías y entidades del Distrito para los objetivos estratégicos de la alcaldesa mayor, no solo los del plan de desarrollo, sino las metas específicas que ella pone y que requieren de coordinación entre varias entidades”, precisa Gómez, quien dice que una de las principales tareas es la de coordinar la junta de infraestructura, donde participan las entidades que adelantan grandes proyectos, como el metro y los cables aéreos.



“Sin duda, la mayor importancia de este cargo es la cercanía con la alcaldesa mayor y que en su ausencia es la voz de la alcaldesa”, agrega Gómez.

Luis Ernesto Gómez fue quien estrenó la figura de jefe de gabinete en Bogotá. Foto: Archivo Secretaría de Gobierno

En la primera alcaldía de Antanas Mockus quien cumplió las funciones de coordinar el gabinete fue Alicia Eugenia Silva, como secretaria privada. En el segundo Gobierno lo fue Liliana Caballero. Con Lucho Garzón estuvo primero Édgar Ruiz, quien fungía como secretario privado, y luego Enrique Borda, siendo secretario general.



En el gobierno de Samuel Moreno esas funciones las cumplió Yury Chillán, como secretario general. Y en la alcaldía de Gustavo Petro la responsabilidad la tuvo Jorge Rojas, como secretario privado, quien era muy cercano al mandatario y actuó como vocero.



En la alcaldía de Enrique Peñalosa estuvo Raúl Buitrago, quien siendo secretario general actuó como vocero. Esa administración tuvo la figura del 'delivery united', una unidad especial que coordinaba las acciones con el resto de entidades del Distrito y les hacía seguimiento a los proyectos de infraestructura.



“Por eso pudimos tener más de 3.500 frentes de obras y concluir más del 70 por ciento de ellas”, le dijo a EL TIEMPO el funcionario que cumplió dichas labores y que prefirió no ser citado con su nombre.



Previamente, Peñalosa creó la Secretaría Jurídica, a la que le trasladó la defensa de la ciudad en litigios, la elaboración de decretos y el análisis de proyectos de ley frente al Distrito, funciones que tenía la Secretaría General, la cual se especializó en el seguimiento y la alta gerencia pública.



Enrique Borda, exsecretario general, cuenta que en su caso el alcalde Lucho Garzón le asignó la función de jefe de gabinete, pero nunca lo denominó así. “Solo me puso la tarea y ya”, afirma.



“Ahora lo que están haciendo es ponerle la función al secretario privado y decirles a los medios que es el jefe de Gabinete”, agrega Borda, quien señala que “en el caso de Bogotá es importante que alguien cumpla esas funciones”, aunque considera que no es necesario crear el cargo en el organigrama.



Esa figura, agrega, existe en varios gobiernos europeos y tiene a cargo la función de coordinar las tareas, priorizar los temas del gobierno y hacer el seguimiento al cumplimiento del plan de gobierno.

GUILLERMO REINOSO RODRÍGUEZ

Editor de Bogotá

En Twitter: guirei24