Estudiantes de 25 universidades en Bogotá regresan a las aulas

Después de seis meses sin poder asistir a una clase magistral en el aula, miles de estudiantes universitarios en Bogotá se alistan para retornar en los próximos días a sus campus. De hecho, unas 25 instituciones privadas ya recibieron autorización de la Secretaría de Educación para reiniciar actividades de manera presencial. Algunas lo harán desde la próxima semana.

El retorno será gradual, con alternancia (por cupo epidemiológico están autorizadas las clases presenciales los lunes, martes, viernes y sábado, a partir de las 10 a. m.), cumpliendo estrictas medidas de bioseguridad, tanto al ingreso como durante la permanencia, y, por supuesto, sin superar el aforo del 25 por ciento.



El regreso debe ser además voluntario, es decir, lo podrán hacer los estudiantes y profesores que así lo deseen. Quienes no, pueden seguir de manera remota. Entre las que ya cuenta con autorización, según la Secretaría, están Los Andes, Javeriana, Católica, Jorge Tadeo Lozano, Manuela Beltrán, Cesa y Piloto, entre otras, y seis más están en estudio.



Óscar Domínguez, presidente de la Asociación Colombiana de Universidades (Ascun), dijo que el retorno de las universidades privadas será gradual, progresivo y seguro, como lo han establecido los ministerios de Educación y Salud, y en el caso de Bogotá se cumplirá con el aforo máximo. Recordó que una parte de los estudiantes, especialmente los que requieren práctica de laboratorio, ya están cumpliendo protocolos.



Las instituciones públicas aún no están en el esquema de reactivación presencial. Según Jairo Torres, presidente del Sistema Universitario Estatal (SUE), han estado realizando adecuaciones para ajustarse a los protocolos. Sin embargo, aclaró, el retorno físico depende de las directrices del Gobierno y de la cartera de Educación, dado que también media un tema de salud pública.



En este artículo, le contamos cómo será el regreso a las aulas de algunas universidades:.

Los Andes arranca el 13 de octubre

Raquel Bernal, vicerrectora académica de Los Andes, dice que el regreso al campus será el 13 de octubre, después de la semana de receso. El aforo apenas será del 13 % en la franja más densa. Estiman que de los 18.800 estudiantes, cerca de 5.000 regresarán, ya sea porque no quieren o no pueden por riesgos de salud.



Y por las restricciones horarias y preexistencias de profesores, algunas clases seguirán virtuales. Los estudiantes y profesores en presencialidad deben llenar una encuesta, firmar un consentimiento, realizar el curso de bioseguridad y hacerse pruebas PCR cuando se requiera. Las actividades serán lunes, martes, viernes y sábado, de 10 a. m. a 4 p.m. y a partir de las 7 p. m.

La Javeriana tendrá aforo hasta el 20 %

Javier Forero, director de recursos físicos de la Javeriana, explicó que el retorno será gradual y progresivo. Tienen programado empezar el 13 de octubre de manera alternada lunes, martes, viernes y sábado y una semana unos y la siguientes otros.



Aunque pueden tener un aforo del 25 %, esperan que sea entre 18 y 20 %, tanto para aulas, auditorios como laboratorios, y garantizando la distancia de 2 metros entre alumnos. Es decir, en un aula en promedio pueden estar apenas 14 estudiantes. Todos los alumnos tienen que llenar una encuesta diaria sobre el estado de salud y dependiendo del resultado puede ir o no. Quienes quieran asistir de manera remota también lo podrán hacer.



La Tadeo, máximo 700 estudiantes al día

Liliana Álvarez, vicerrectora administrativa de la Jorge Tadeo Lozano, dice que esperan comenzar después del 15 de octubre. Aunque tienen capacidad para 1.500 estudiantes en un día, esperan llegar a 500 o 700. Las áreas están señalizadas y los salones, dispuestos para mantener la distancia de 2 metros. A los auditorios no podrán ingresar más de 50 personas.



El plan de alternancia les permite que en una semana vayan estudiantes de una facultad, en la siguiente de otra y luego de otra. La idea es que los profesores puedan ir al campus. Las actividades serán lunes, martes, viernes y sábado, de 10 a. m. a 4 p. m. y de 7 a 10 p. m. Se habilitó una app para el registro de salud y movilidad.



La Sergio Arboleda estima 25 % de aforo

José María del Castillo, vicerrector de gestión académica de la Sergio Arboleda, universidad que espera esta semana el aval, dice que esperan que el retorno a aulas sea el 13 de octubre, con alternancia lunes, martes y viernes y el aforo máximo de 25 %. Ese porcentaje es para todos los espacios. Así podrían tener entre 1.000 y 1.400 estudiantes de manera presencial y entre 80 y 90 docentes al día.



Los jóvenes con preexistencias o porque no aún no quieren regresar podrán asistir a clases en tiempo real. Estas serán transmitidas por internet. Previamente, deben llenar encuesta en una aplicación que será la que autorice el ingreso. La presencialidad es voluntaria para docentes.

GUILLERMO REINOSO RODRÍGUEZ

EDITOR DE BOGOTÁ

@guirei24

guirei@eltiempo.com