Santiago Páez, egresado del colegio Distrital Fabio Lozano Simonelli, de Usme, no tuvo una vida llena de comodidades. Su niñez fue tranquila en Chaparral (Tolima), a veces con su papá, a veces con su mamá o con sus abuelos. “No teníamos mucho dinero, pero la familia siempre nos ayudó. A mí y a mis hermanos nos decían que lo más importante era el estudio, y con esa mentalidad crecí”.



Y en eso centró su vida a pesar de que su bachillerato también tuvo que viajar de una ciudad a otra para ayudar a su familia en la búsqueda de oportunidades laborales.



“Pero algo que me marcó mucho fue ingresar al grado noveno a un colegio de Usme. Ahí me gradué y encontré la inspiración para todo lo que he logrado”. En los salones de aquel plantel un profesor lo inspiró a amar la astronomía y, a partir de esta pasión, crear un sinnúmero de proyectos para aprender y enseñar esta área del conocimiento.



“Él tenía un club y desde ese momento me enamoré de la ciencia que estudia la estructura y la composición de los astros, su localización y las leyes de sus movimientos”, dijo el joven.



Y luego, tras graduarse, no paró. Pero no fue un camino fácil porque no tenía cómo pagar una universidad privada y lo rechazaron en varias públicas. Gracias al fondo Fest, de la Secretaría de Educación del Distrito (SED), pudo financiar el ciento por ciento de su carrera en Ciencias Naturales en la Universidad de La Sabana y así seguir promoviendo proyectos alrededor de la pasión que lo enamoró. Y es que la vocación la tiene. Hoy, con tan solo 20 años, ya está en décimo semestre, formándose para ser maestro.



Gracias al acompañamiento de sus docentes y su curiosidad innata, ha realizado proyectos relacionados con astronomía y educación científica.



Es uno de los autores de la estrategia de evaluación del programa Aprende en Casa con Maloka, del Museo Interactivo Maloka, a fin de complementar el proceso de enseñanza y aprendizaje de las ciencias en estudiantes de colegios rurales de la ciudad de Bogotá.

Otra de sus satisfacciones es haber realizado el primer Festival Regional Astronáutico Sopó 2021 de Colombia, un evento de divulgación científica al que asistieron más de 800 personas y que fue apoyado por la Fuerza Aérea del país.



Además, ha logrado un descubrimiento provisional de un asteroide, que está en proceso de confirmación durante los próximos 6-10 años, con su semillero de investigación.



También ha liderado el programa Proyéctate, de la Licenciatura en Ciencias Naturales, que motiva a estudiantes de escuelas para ingresar a la universidad por medio de orientación sobre herramientas de estudio, inteligencia financiera, organización del tiempo, educación ambiental y educación Stem.



Santiago todo el tiempo está motivando a los jóvenes, así como lo hizo su familia. “Hay muchos compañeros que conozco que hacen cosas increíbles y que realmente son muy buenos en lo que hacen. Lo que falta un poco más es mostrarlo. Esta nominación de estar entre los 50 finalistas es una motivación para los estudiantes colombianos para que entiendan que es posible que el mundo los vea y note todo lo bueno que hacemos aquí en Colombia”.

Actualmente se encuentra realizando su trabajo de grado sobre enseñanza de los exoplanetas en espacios como el Planetario de Bogotá y continúa realizando proyectos en ciencias, observaciones astronómicas y educación Stem para escuelas rurales.



Aunque parte de su familia ha tenido que migrar a otro país, no deja de apoyarlos. Santiago será parte de la primera generación de su familia en graduarse de la universidad. Dice que todo lo que ha logrado hasta hoy es gracias al colegio, a su profesor de noveno que lo ayudó a encontrar un gusto por la astronomía y le dio bases para saber lo que quería estudiar en el futuro. “Esa línea de investigación es lo que he mantenido en la universidad y espero continuar enseñando y continuar mis estudios de posgrado en astrofísica”, agradeció.

El reconocimiento

Por todo lo logrado, Santiago fue seleccionado entre 3.851 estudiantes de 122 países del mundo, gracias a su trabajo en iniciativas para promover el desarrollo y el pensamiento científico en niños, jóvenes y adultos, desde la enseñanza de la astronomía.



En agosto se anunciarán los nombres de los diez finalistas del Global Student Prize, un premio que reconoce a jóvenes impulsores del cambio en todo el mundo. Al final de año se conocerá el nombre del ganador de los 100.000 dólares.



Este es avalado por la Fundación Varkey, una organización sin fines de lucro que desarrolla programas de formación y celebra la tarea docente porque cree que cada niño merece un gran maestro en su vida.





